Taranto, il 14 e 15 marzo va in scena “Il Trovatore” di G. Verdi

Al Teatro Orfeo ultimo appuntamento della stagione invernale 2022-2023 del Taranto Opera Festival

TARANTO – Amore, rivalità, intrighi, equivoci e colpi di scena. Sul palco del teatro Orfeo di Taranto, per l’ultimo appuntamento del cartellone del Taranto Opera Festival, stagione invernale 2022-2023, sarà in scena i prossimi 14 e 15 marzo “Il Trovatore”, opera lirica in quattro atti di Giuseppe Verdi, su libretto di S. Cammarano. L’opera – considerata uno dei capolavori verdiani – ha una trama complessa che si incardina sulla rivalità per amore nei confronti della giovane e bella Leonora tra il trovatore Manrico e il Conte di Luna, fratelli a loro insaputa. Pathos e tragedia, perché Manrico, per aver rapito Leonora, è condannato a morte e decapitato per ordine del Conte, che apprende in quel momento che l’ucciso era suo fratello. Al tema cavalleresco, si interseca quello del dramma familiare, di una fraternità scoperta solo dopo la morte. “Il Trovatore” sarà rappresentata a Taranto il 14 marzo (ingresso ore 20 e sipario ore 21) ed il 15 marzo (recita pomeridiana, ingresso ore 15 e sipario ore 16; recita serale ingresso ore 20 e sipario alle ore 21). Il direttore sarà Lorenzo Bizzarri, la regia è curata da Luigi Travaglio; musiche dell’Orchestra del Taranto Opera Festival. Personaggi ed interpreti: il Conte di Luna, Luca Simonetti; Leonora, Daria Masiero; Azucena, Giulia Diomede; Manrico, Ugo Tarquini (prima e terza recita) e Sebastian Ferrada (seconda recita); Ferrando, Gianfranco Zuccarino; Ines, Marcella Diviggiano; Ruiz, Francesco Scalas; un vecchio zingaro, Chen Qi; un messo, Roberto Ceci. Canta il coro Tarenti Cantores, maestro del coro Tiziana Spagnoletta; Valerio Giorgio è la voce narrante fuori campo.

Il Taranto Opera Festival è promosso ed organizzato dall’associazione musicale Domenico Savino di Taranto con il patrocinio del Comune di Taranto, della Regione Puglia, del Ministero della Cultura e di Taranto capitale di mare. L’opera lirica ha riscosso anche in questa stagione tanto successo e consenso di pubblico nel territorio pugliese. Il maestro Paolo Cuccaro, direttore artistico del Taranto Opera Festival e il maestro Pierpaolo De Padova, direttore generale, commentano con soddisfazione la conclusione del cartellone operistico ed invitano gli spettatori a seguire la prossima stagione estiva, che sarà presentata prossimamente e comprenderà tre appuntamenti grande spessore musicale e artistico.

Informazioni e prenotazioni per gli abbonamenti: Associazione musicale Domenico Savino, via Cavour 24, Taranto; tel. 3757044367, o 3275615414, oppure al botteghino del Teatro Orfeo di Taranto.