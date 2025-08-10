“L’uomo, la bestia e la virtù” in chiave salentina a Maglie

Per “Chiari di Luna”, domani e martedì, a Villa Tamborino a Maglie, andrà in scena “L’uomo, la bestia e la virtù” di Luigi Pirandello con la regia di Massimo Giordano

MAGLIE – Ancora un classico senza tempo – e una prima nazionale – in scena domani e dopodomani (lunedì e martedì 11 e 12 agosto, ore 21.15) per “Chiari di Luna. Un palcoscenico a cielo aperto”, rassegna teatrale in corso a Maglie, organizzata dall’omonima associazione culturale con la direzione artistica di Massimo Giordano e il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e di PiiiLCultura, e patrocinio tra gli altri del Comune di Maglie, Puglia Culture, Università del Salento.

L’appuntamento è infatti con “L’uomo, la bestia e la virtù” di Luigi Pirandello, produzione di Chiari di Luna che vede la regia di Massimo Giordano: una commedia scritta nel 1919, dal sapore grottesco, intrisa di situazioni comiche che danno all’opera quasi una dimensione di farsa. Non accolta con favore dal pubblico alla prima rappresentazione, perché giudicata un po’ troppo scollacciata e osé, successivamente ebbe la sua rivalsa, divenendo una delle opere più rappresentate di Pirandello, che la definiva “piena d’amarezza beffarda, che la fa una delle più feroci satire contro l’umanità e i suoi astratti valori.

La comicità esteriore della favola non è che la maschera grottescamente arguta di questa amarezza”, continuava il commediografo di Girgenti in persona. “L’avrei voluta anche, se non avessi temuto d’offender troppo il pubblico e gli attori che debbon recitare le parti, più sguajata, per una superiore coerenza estetica. Deve avere per forza una faccia di buffoneria salace, spinta fin quasi alla sconcezza, vorrei dire una faccia da baldracca, questa commedia ove l’umanità è beffata così amaramente e ferocemente nei suoi valori morali”. Sul palco Damiano Bracco, Davide Calò, Louis Caloro, Silvia Coricciati, Massimo Giordano (che ha curato anche la traduzione in salentino), Adele Maruccio, Giuseppe Resta, Aurelio Sicuro. Assistente alla regia Claire Vallet.

Prossimi appuntamenti il 21 agosto con Elena Bucci e Marco Sgrosso in “Risate di gioia – Storie di gente di teatro”, il 25 e 26 agosto con Corte de’ Miracoli in “Misura per misura” di William Shakespeare – ancora una prima – e per concludere il 31 agosto con Massimo Giordano in “Papa Galeazzo – vita, morte e miracoli” di Giovanni Delle Donne.

Ticket d’ingresso 13 euro, prevendite presso la biglietteria del Festival e presso Cartel (dove è possibile anche acquistare abbonamenti: piazza Aldo Moro 19, Maglie, 0836.484092 / 328.0454551); online su diyticket.it.