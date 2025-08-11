Festa di San Cataldo, dal 23 al 26 agosto a Corato

Il 20 agosto arriveranno le reliquie del santo patrono custodite a Taranto e sosteranno fino al 26 agosto nella Chiesa Collegiale “Santa Maria Maggiore”. La festa si chiuderà con il concerto di Coma Cose

CORATO (BA) – A Corato dal 23 al 26 agosto 2025 torna la grande festa patronale dedicata a San Cataldo, riproposta nella sua magnificenza e attraverso i suoi tratti più veracemente tradizionali, recuperati e attualizzati, grazie al programma studiato e organizzato da Comune di Corato, Deputazione Maggiore “San Cataldo” e PugliArmonica.

La festa si chiude con la consueta serata aggiuntiva, il “fuori programma di San Cataldo”, quest’anno con l’atteso concerto di COMA COSE in Piazza Cesare Battisti martedì 26 agosto alle ore 21.30 (ingresso libero)

Quest’anno a Corato ci si prepara ad una speciale edizione della Festa di San Cataldo, nella ricorrenza dell’anno giubilare. Per la prima volta nel centro coratino arrivano infatti le reliquie del santo, custodite nella città di Taranto: giungeranno il 20 agosto, accolte dal clero, le confraternite, le associazioni Cattoliche e le autorità civili e militari, per sostare fino alla fine della festa, il 26 agosto 2025, nella Chiesa Collegiale “Santa Maria Maggiore”.

Con questa preziosa presenza Corato si accinge a celebrare il suo protettore in questo speciale Anno Santo.

La cittadina del nord barese lo festeggia tre volte l’anno ma è l’appuntamento agostano, introdotto nel secondo dopoguerra, a concentrare in tre giornate (con la solita serata aggiuntiva “fuori programma”) la grande devozione e la profonda affezione dell’intera comunità coratina, e non solo, nei confronti del monaco cristiano irlandese del VII secolo, giunto in Italia e diventato poi vescovo di Taranto.

La festa, anche quest’anno, con un ricco programma di appuntamenti rituali, civili e religiosi, che vedranno la conclusione con il concerto di Coma Cose martedì 26 agosto alle ore 21.30 (ingresso libero), sarà occasione di valorizzazione delle tradizioni storicamente legate alla celebrazione di San Cataldo a Corato: il centro cittadino, lungo le strade, i corsi e nel Duomo di Santa Maria Maggiore, accoglierà la festa, con le luminarie, le bande, la cassa armonica, le bancarelle, le giostre ma anche semplicemente i ricordi e i racconti di una comunità.

Tre, come le sue dita alzate in segno di benedizione.

Immancabili anche le processioni. Tre, fatto non comune, sono pure queste, previste nei giorni di festa: attraversano il centro coratino alternando i due preziosi simulacri qui custoditi dalla comunità.

Il busto d’argento, risalente al 1770, attribuito all’argentiere napoletano Costanzo Mellino, è protagonista della grande, solenne processione del 24 agosto, sempre partecipatissima, con la presenza, tra l’altro, del Capitolo Collegiale, di tutte le Confraternite, le Associazioni Cattoliche, Autorità civili e militari. In quest’anno giubilare, da tradizione, accanto a San Cataldo e all’urna contenente le sue reliquie, ci saranno anche le effigi di San Gerardo, compatrono di Corato, e di Santa Maria Greca, protettrice della cittadina.

L’altro simulacro è la statua lignea in tronco d’acero, risalente al XVIII secolo, opera dello scultore andriese Nicolantonio Brudaglio: sfila nei giorni antecedente e successivo al giorno di festa e nel tempo intermedio è al centro della cosiddetta “màchene de San Catàlle” allestita in Piazza Pebliscito, di fronte a corso Garibaldi, riproposta per il quinto anno nel nome della tradizione. Si tratta di uno vero e proprio tempio allestito, come consuetudine, con drappi, fiori, luminarie. Diventa meta dei devoti che per tre giorni fanno così visita e omaggio al santo.

Colonna sonora della festa saranno le bande, protagoniste del festival “A Tubo!” – Storie di bande, comunità e sentimento pugliese avviato lo scorso 1 agosto, voluto dal Comune di Corato con la direzione artistica del maestro Aldo Caputo e l’organizzazione di PugliArmonica. I primi tre appuntamenti sono accolti nel chiostro del Palazzo di città (il prossimo sarà mercoledì 20 agosto con il Gran Concerto Bandistico “Luciano Vinella” Città di Castellana Grotte guidato dal M° Grazia Donateo – ingresso gratuito), gli ultimi tre sono in cassa armonica in piazza Cesare Battisti e lungo il corso cittadino, collegandosi, appunto, con i solenni festeggiamenti del patrono San Cataldo.

Sabato 23 agosto alle ore 19.00 Giro di banda per le vie del centro cittadino e alle ore 21.30 Concerto in cassa armonica, in piazza Cesare Battisti con la Banda di Corato “Raffaele Miglietta”, con la direzione del M° Gennaro Sibilano.

Domenica 24 agosto per le vie del centro cittadino alle ore 10 Giro di banda e alle 11 il tradizionale matinée bandistico, immancabile nel giorno del santo. Alle ore 22 Concerto in cassa armonica, in piazza Cesare Battisti, con il Gran Concerto Bandistico Città di Bisceglie (Bat) “Biagio Abbate” guidato dal M° Benedetto Grillo.

Lunedì 25 agosto alle ore 18 Giro di banda per le vie del centro cittadino e alle 21.30 in Cassa armonica Gran Concerto Bandistico “Michele Lufrano” Città di Triggiano diretto dal M° Davide Abbinante.

Tra le iniziative che arricchiscono il programma civile:

domenica 24 agosto alle ore 7 del mattino “Pedalando con i Santi” a cura di Legambiente Circolo “Angelo Vassallo” di Corato, con partenza da Piazza Cesare Battisti, e a mezzanotte e 30 da Contrada ‘Pezze San Cataldo’ (Stazione) spettacolo pirotecnico a cura della nota ditta “Pirostar” da Alife (CE); lunedì 25 agosto alle ore 8.30 “Sulle orme di San Cataldo” tra fede, folklore e tradizioni coratine, itinerario guidato da don Luigi Tarantini, con partenza dalla “Macchina di San Cataldo”.

Tutte le sere, dal 23 al 25 agosto, dalle ore 21, concerti in piazza Vittorio Emanuele, con formazioni sempre differenti.

Nelle sere del 23 e 24 agosto, inoltre, area food con “I sapori di Corato in festa”.

Si chiude con il “fuori programma di San Cataldo”. Quest’anno si realizza con l’atteso concerto di Coma Cose: il duo musicale che fonde cantautorato ed influenze urbane, composto da Francesca Mesiano aka California e il marito Fausto Zanardelli, saranno protagonisti in Piazza Cesare Battisti martedì 26 agosto alle ore 21.30 (ingresso libero). Sarà un viaggio musicale che attraversa tutte le fasi della loro carriera, esplosa con la prima partecipazione a Sanremo, nel 2021 con il brano “Fiamme negli occhi”. Sono poi tornati nel 2023 con “L’addio” e, per la terza volta, nel 2025 con “Cuoricini”. Il concerto si realizza con Puglia Culture e rientra nel cartellone “Sei la mia città, l’estate a Corato 2025”, programma di eventi estivi promosso dall’amministrazione comunale.

Info e dettagli sulle pagine social del comune di Corato

FESTA PATRONALE DI SAN CATALDO 2025

PROGRAMMA RELIGIOSO

Dal 20 al 26 agosto 2025, sosteranno presso la Chiesa Collegiale “Santa Maria Maggiore”, le Reliquie di San Cataldo, custodite nella città di Taranto.

Triduo di Preghiera 20 – 21 – 22 agosto 2025

MERCOLEDÌ 20 Agosto

18:00 Arrivo e accoglienza delle Reliquie di San Cataldo custodite nella città di Taranto, in piazza Cesare Battisti, alla presenza del Clero, le Confraternite, le Associazioni Cattoliche, il Popolo Santo di Dio e le Autorità civili e militari; Segue la processione per la Chiesa Collegiale “Santa Maria Maggiore”.

18:30 Santo Rosario.

19:00 Santa Messa, celebra don Emanuele Ferro, Parroco della Basilica Cattedrale San Cataldo di Taranto, a seguire Coroncina al Santo e Canto del Responsorio.

GIOVEDÌ 21 Agosto

18:30 Santo Rosario.

19:00 Santa Messa, celebra Mons. Giuseppe Piemontese, O.F.M. Conv., Vescovo emerito di Terni-Narni-Amelia, a seguire Coroncina al Santo e Canto del Responsorio.

VENERDÌ 22 Agosto

18:30 Santo Rosario.

19:00 Santa Messa, celebra Mons. Giovanni Ricchiuti, Arcivescovo Emerito di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti e Presidente nazionale di Pax Christi, a seguire Coroncina al Santo e Canto del Responsorio.

20:00 Veglia di preghiera per la pace.

SABATO 23 Agosto

09:00 Santa Messa di inizio Festa Patronale, celebra don Francesco Lattanzio, Vicario parrocchiale Parrocchia San Giuseppe – Corato;

18:30 Santo Rosario;

19:00 Santa Messa, celebra don Luigi De Palma, Rettore e Presidente del Capitolo della Chiesa Collegiale “Santa Maria Maggiore”;

20:00 Processione della statua lignea del Santo verso la “Macchina di San Cataldo”.

DOMENICA 24 Agosto

09:00 Santa Messa celebra don Francesco Mennea, Vicario parrocchiale Parrocchia Madonna delle Grazie – Corato, a seguire Preghiera al Santo, Canto del Responsorio;

11:00 Santa Messa celebra don Leonardo Gaudioso, Vicario parrocchiale Parrocchia Sacra Famiglia – Corato, a seguire Preghiera al Santo, Canto del Responsorio;

19:00 Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo S. E. Rev. Mons. Leonardo D’Ascenzo, con la presenza del Capitolo Collegiale, le Confraternite, le Associazioni Cattoliche, il Popolo Santo di Dio e le Autorità civili e militari, presso la Chiesa Collegiale “Santa Maria Maggiore”;

20:00 Solenne Processione con le Sacre Effigi di San Gerardo, di Santa Maria Greca e di San Cataldo, e dell’Urna contenente le reliquie di San Cataldo, presieduta dall’Arcivescovo, con la partecipazione del Capitolo Collegiale, le Confraternite, le Associazioni Cattoliche, il Popolo Santo di Dio e le Autorità civili e militari, lungo il corso cittadino.

LUNEDÍ 25 Agosto

09:00 Santa Messa in suffragio dei defunti componenti della Deputazione Maggiore “San Cataldo” e di tutti i devoti defunti, celebra don Luigi De Palma, Rettore e Presidente del Capitolo della Chiesa Collegiale “Santa Maria Maggiore”;

19:00 Processione della statua lignea del Santo dalla “Macchina di San Cataldo” verso la Chiesa Collegiale “Santa Maria Maggiore”

20:00 Santa Messa di ringraziamento per la Festa Patronale, celebra don Antonio Maldera, Coordinatore Zonale della Zona Pastorale “San Cataldo”.

MARTEDÌ 26 Agosto

dalle ore 08:00 alle ore 12:30 Le Reliquie di San Cataldo di Taranto, faranno visita presso l’Ospedale e le Case di Riposo della città.

18:30 Santo Rosario;

19:00 Santa Messa, celebra don Luigi De Palma, Rettore e Presidente del Capitolo della Chiesa Collegiale “Santa Maria Maggiore”, a seguire Preghiera al Santo, Canto del Responsorio.

Partenza e rientro delle Reliquie a Taranto.

PROGRAMMA CIVILE

SABATO 23 Agosto

08:00 Tradizionale lancio di bombe

10:30 Aula Consiliare del Comune – Incontro con le comunità di coratini nel mondo

19:00 Giro di banda per le vie del centro cittadino

21:00 Piazza Vittorio Emanuele – Music Flow in concerto

21:30 Piazza Cesare Battisti / cassa armonica – Concerto a cura della banda di Corato, diretta dal M. Gennaro Sibilano

DOMENICA 24 Agosto

07:00 “Pedalando con i Santi” a cura di Legambiente, Circolo “Angelo Vassallo” di Corato, partenza da Piazza Cesare Battisti

08:00 Tradizionale lancio di bombe

10:00 Giro di banda per il corso cittadino

11:00 Matinée bandistico a cura del Gran Concerto Bandistico Città di Bisceglie “Biagio Abbate” 19:00 Giro della bassa musica “L’Armonia” di Molfetta per le vie del centro

19:00 Giro di banda per le vie del centro cittadino

21:00 Fantasia pirotecnica al passaggio della statua argentea di San Cataldo dal palazzo municipale a cura della ditta “PIROTECNIA” di Trani

21.00 Piazza Vittorio Emanuele – Billie Hard in concerto

22:00 Piazza Cesare Battisti / cassa armonica – Concerto a cura del Gran Concerto Bandistico Città di Bisceglie “Biagio Abbate”, diretto dal M. Benedetto Grillo

00:30 Contrada ‘Pezze San Cataldo’ (Stazione) – Spettacolo pirotecnico a cura della ditta “PIROSTAR” da Alife (CE)

LUNEDI 25 Agosto

08:00 Tradizionale lancio di bombe

8:30 “SULLE ORME DI SAN CATALDO” tra fede, folklore e tradizioni coratine.

Itinerario guidato da don Luigi Tarantini, partenza dalla “Macchina di San Cataldo”.

18:00 Giro di banda per le vie del centro cittadino

21:30 Piazza Cesare Battisti / cassa armonica – Concerto a cura della banda di Triggiano, diretta dal M. Davide Abbinante

21.30 Piazza Vittorio Emanuele – partenza esibizione itinerante per il corso cittadino con la Vagaband e la Route 99

SABATO 23 e DOMENICA 24 Agosto Piazza Vittorio Emanuele “I Sapori di Corato in Festa”

MARTEDI 26 Agosto 21:30 il “fuori programma” di San Cataldo COMA COSE IN CONCERTO ingresso libero | Piazza Cesare Battisti

Artistica illuminazione: Paulicelli Light Design di Bari.

Luna Park: via Sant’Elia.

Bande musicali: organizzazione Festival “A TUBO!”