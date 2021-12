Startup pugliese presenta il primo veicolo ecologico del futuro

Giovedì 23 dicembre 2021, alle ore 11.30 presso le Cantine Coppi – Turi (Ba), l’anteprima ufficiale della “Snap”, veicolo ecologico ideato da una startup pugliese

BARI – La Snap s.r.l., startup innovativa pugliese, vincitrice del Pin ‒ iniziativa promossa dalle Politiche giovanili della Regione Puglia ‒, ha realizzato un quadriciclo a pedalata assistita, un veicolo unico nel suo genere, un po’auto e un po’ bicicletta, già vincitore del premio per la migliore pubblicazione scientifica da parte dell’International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science. Il veicolo è stato accuratamente pensato per abbattere ogni tipo di problema legato alla mobilità urbana delle nostre città.

L’obiettivo del giovane team è di portare l’alta ingegneria e l’importanza della sostenibilità dal profondo sud al resto d’Europa e poter conquistare le città del futuro con un’autovettura dal peso contenuto, capace di muoversi silenziosamente nel traffico, nelle ZTL e nelle aree ciclabili, consentendo spostamenti rapidi e a costi bassi. Francesco Passarella, ingegnere meccanico originario di Brindisi, il designer barese Sergio D’argento, entrambi con una vasta esperienza lavorativa maturata nelle più grandi aziende automotive, insieme ad alcuni professori dell’Università di Bari presenteranno la vettura.