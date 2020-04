Sottocuoco: il delivery per il rilancio le aziende di Puglia in Italia e la solidarietà

La piattaforma online SottoCuoco: attivo il servizio delivery e aiuto alle fasce più deboli. Solo le produzioni che si rispecchiano nei nostri valori entrano a far parte del catalogo la Bottega di Sottocuoco

BARI – I migliori cibi e i prodotti selezionati per il cliente, dalle terre dei produttori a casa del cliente. L’eccellenza italiana, con un click, consegnata in tutta Italia in sole 24 ore.

Il servizio di delivery di SottoCuoco è finalmente attivo e copre, dal cuore della Puglia, l’intero territorio nazionale. Il lavoro della Bottega di SottoCuoco è portare casa degli italiani i prodotti selezionati del Salento e della regione a filiera controllata, con l’obiettivo di rilanciare l’economia del territorio.

Aziende agricole e artigiani che producono 100% Italiano, a ciclo chiuso; i contadini che coltivano le verdure nella loro terra; i formaggi e la carne, prodotti in Puglia; il pesce, allevato nelle acque ioniche che bagnano la pensiola salentina, pescato e consegnato 24 ore dopo sulle tavole degli italiani. E ancora, selezione di vini e birre, rigorosamente locali.

Scegliere La Bottega di Sottocuoco significa avere un’alternativa di qualità alla grande distribuzione, ma a prezzi di mercato.

Nella Bottega, che propone anche piatti della gastronomia tipica pugliese, i nostri Sottocuochi consigliano come fare la spesa e come preparare le ricette, suggeriscono i migliori prodotti di stagione, raccontano la storia dei produttori, delle aziende, dei loro metodi di produzione, della tradizione, e soprattutto della qualità.

“Vogliamo rendere questo delicato momento una occasione di rilancio per i prodotti made in Puglia. La nostra piattaforma si distingue dai tradizionali siti e-commerce per la qualità della materia prima (raccolta e consegnata, in 24ore) e per la presenza dei nostri cuochi che suggeriscono al cliente ricette e piatti della gastronomia locale. Cose semplici, di tradizione, naturali, ma speciali”, sottolinea Barbara Politi, fondatrice di SottoCuoco. “La Bottega nasce dall’amore per la cucina di un gruppo di amici: uno cuoco, una giornalista, un ristoratore, un filosofo, un esperto informatico, un sociologo e tanti giovani che lavorano ogni giorno con entusiasmo. Conosciamo personalmente tutti i nostri produttori, le loro aziende, i loro prodotti, verifichiamo con loro i metodi di coltivazione e di allevamento, assaggiamo per primi le loro proposte, i processi di macellazione e di allevamento, le tecniche di lavorazione e di conservazione. Solo le produzioni che si rispecchiano nei nostri valori entrano a far parte del catalogo la Bottega di Sottocuoco”.

Il catalogo prodotti è aggiornato settimanalmente, per introdurre nuovi prodotti, o prodotti di stagione, per dare sempre nuove idee. Gli addetti alla Bottega sono sempre a tua disposizione per offrirti un servizio efficiente, affidabile, sicuro.

ADERISCI ALLA SPESA SOSPESA: Trascorsi poco meno due mesi dall’allarme Coronavirus l’Italia fa leva sui propri muscoli per cercare di rialzarsi, o non ripiegarsi sui disastri economici provocati dalla pandemia. Col motto “regaliamoci un sorriso” “SottoCuoco”, piattaforma di vendita online prodotti e materie prime del comparto agroalimentare italiano, ha lanciato il suo progetto di solidarietà. Diverse sono, purtroppo, le famiglie versano in stato di necessità, soprattutto per gli anziani e le mamme sole con figli piccoli. È fondamentale, oggi più che mai, dare fondo all’impegno e al sentimento di solidarietà e di vicinanza che alberga in ogni cittadino perché appartenere alla comunità significa anche essere di supporto a chi purtroppo è più debole. Con questo spirito è nata “la spesa sospesa” per recapitare gratuitamente la spesa a domicilio a chi non può permettersela. COME FUNZIONA: per tutti gli utenti che acquistano dal sito, e che donano 10 euro per il progetto, Sottocuoco raddoppia, mettendo altre 10 euro e il trasporto, per recapitare a casa il box della spesa per i prodotti di prima necessità. L’utente, una volta terminata la propria spesa, avrà la possibilità di aggiungere nel carrello un contributo minimo di 10 euro per la spesa sospesa. Una volta donato il pacco, l’utente che ha fatto la donazione riceverà una mail di ringraziamento, che per motivi di privacy conterrà solo la provincia, e l’informazione generica del destinatario, quindi se a ricevere il pacco è stata una mamma o un anziano. Per lanciare l’iniziativa, SottoCuoco ha fatto dono di diversi box alle associazioni “Comunità Chiara Luce” e alla “Congregazione delle Suore Discepole del Sacro Cuore”, che hanno provveduto a consegnare i pacchi donati a madri sole con figli e a famiglie senza lavoro.