Sonic Scene Music Film Fest 2020: presentata a Palazzo delle Arti Beltrani a Trani la IV edizione

TRANI – Presentata stamattina a Trani la IV edizione di Sonic Scene, il festival internazionale del cinema a tema musicale, organizzato dall’Assessorato alle Culture della Città di Trani e dall’Associazione culturale “delle Arti” con il prestigioso patrocinio dell’Apulia Film Commission e del Palazzo delle Arti Beltrani. Il sindaco della città di Trani, Amedeo Bottaro, il direttore artistico del festival, Lucio de Candia, e il direttore di Palazzo delle Arti Betrani, Niki Battaglia, hanno illustrato alla stampa le novità di quest’anno anche in diretta fb sui canali di Palazzo delle Arti Beltrani e della Città di Trani.

Ideato e co-fondato dal regista Lucio de Candia, Sonic Scene si terrà a Trani dal prossimo 27 ottobre al primo novembre presso il piano nobiliare del Palazzo delle Arti Beltrani. La conferenza si è aperta con la dichiarazione d’intenti del primo cittadino che ha esclamato che “il Covid non può fermare la cultura”! Il festival cinematografico si propone di promuovere opere documentarie e di finzione di particolare valore artistico e sociale, film che riescano a stimolare la riflessione sulle differenti scene musicali e culturali contemporanee o del recente passato attraverso un approccio tematico o narrativo. L’obiettivo è quello di valorizzare il cinema e la musica come strumenti di conoscenza e scambio culturale. La manifestazione cinematografica, che prevedeva un bando di concorso al quale erano ammessi film italiani e stranieri prodotti dal 1° gennaio 2017 in poi, inediti, cioè non ancora proiettati in Puglia, si compone di due sezioni: lungometraggi della durata non inferiore ai 50 minuti e medio-corti della durata inferiore ai 50 minuti. Alla chiusura del bando di concorso sono pervenute, tramite la piattaforma online internazionale “FilmFreeway”, 92 opere, 40 lungometraggi e 52 medio-corti, con 33 paesi rappresentati. Il direttore artistico Lucio de Candia ha selezionato i film, valutando la qualità tecnico-artistica, la rilevanza sociale e culturale dei temi trattati e cercando di garantire una rappresentazione quanto più ampia possibile delle diverse aree geografiche di tutto il mondo. Il programma ufficiale della quarta edizione prevede la proiezione di 7 lungometraggi (6 in concorso e 1 fuori concorso) e di 12 medio-corti, di cui 1 anteprima internazionale, 2 anteprime europee, 11 italiane e 5 regionali. Tutti i film che saranno proiettati sono in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Non mancherà un evento extra interessante: il talk “I Cantautori del Porto” con Luca Loizzi, il cantautore tranese sarà in diretta streaming giovedì 29 ottobre alle ore 17,30 dalle sale del Palazzo Beltrani con il direttore artistico Lucio de Candia. Un breve viaggio in giro per il mondo dei cantautori attraverso la storia dei porti in cui sono nati, da dove sono partiti e dove sono approdati. Da Fabrizio De Andrè a Piero Ciampi, da Jacques Brel ai Beatles: una “geografia” inedita per ripercorrere insieme fatti e storie di un tempo musicale lontano ma sempre presente.

Una giuria internazionale di alto profilo decreterà i vincitori delle due sezioni. La giuria dei “lungometraggi” è composta dal regista e documentarista Angelo Amoroso D’aragona, dal giornalista e scrittore Hamilton Santià, dalla regista, sceneggiatrice e produttrice Paloma Zapata, premiata per il miglior film nella prima edizione di Sonic Scene; quella dei “medio-corti” è formata da Giulia Natalia Comito, videoclip maker e documentarista, vincitrice della prima edizione del Sonic Scene nella sezione medio-corti, Ruairi Glasheen, percussionista, compositore, film maker e documentarista, vincitore della terza edizione del Sonic Scene nella sezione medio-corti, e Carmine Terracciano, chitarrista e compositore. I vincitori delle due sezioni di Sonic Scene Music Film Fest 2020 riceveranno nella cerimonia di premiazione di domenica primo novembre alle ore 20,30 il premio artigianale “Made in Trani”, progettato da Costantino Forte, realizzato da Wood Light e rifinito da Nuovo Centro Laccatura.

Trani si conclama con Sonic Scene capitale delle arti, città interculturale con uno sguardo internazionale.

Nota della direzione: Tutti gli eventi si terranno in rigorosa sicurezza presso il Palazzo delle Arti Beltrani a partire da martedì 27 ottobre fino a domenica primo novembre.

Per partecipare è indispensabile effettuare la registrazione online al seguente link e prendere visione del protocollo ANTICOVID-19 aggiornato alle ultime disposizioni, aggiornate al 14/10/2020:

https://forms.gle/1neAj6AmVPduucJA6

È possibile acquistare online l’abbonamento all’intero Festival a € 15,00 anche con carta docenti o 18app. I costi sono popolari. I biglietti delle singole proiezioni (lungometraggi € 3 e medio-corti € 2) si potranno acquistare direttamente al botteghino 30′ prima della proiezione sempre effettuando registrazione online e salvo esaurimento posti.

Le attività che compongono il programma del Festival Sonic Scene prevedono proiezioni, incontri e conferenze e si svolgono presso il Palazzo delle Arti Beltrani nel Salone posto al Piano Nobiliare dello stesso. Si precisa che la capienza della sala, nel rispetto del distanziamento di 1 m previsto dalle normative, è la seguente da 150 ridotta a 40 posti + 2 disabili.