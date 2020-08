Signore-Lio (FdI): “Grande soddisfazione per lista FdI della Provincia di Lecce”

LECCE – “Con grande soddisfazione per il lavoro svolto fino ad ora, abbiamo depositato la lista di Fratelli d’Italia in provincia di Lecce per Fitto presidente della Puglia. Una squadra forte composta da Consiglieri regionali uscenti, validi amministratori e professionalità di spicco in ogni settore sociale, economico e produttivo del territorio. Il nostro partito, con queste credenziali, si candida ad essere forza trainante nella corsa che porterà alla vittoria il nostro on. Raffaele Fitto e tutta la coalizione di cdx. Auguriamo ai nostri candidati di poter svolgere la migliore campagna elettorale possibile con l’obiettivo di consegnare ai pugliesi e ai salentini il miglior governo regionale possibile, quello targato Fratelli d’Italia e Raffaele Fitto Presidente!“. Si legge così in una nota dei coordinatori provinciali Pierpaolo Signore e Antonio Lio.