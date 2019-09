“SI Zootecnia”, al via gli stati generali della Puglia zootecnica

Incontri e workshop sulla filiera coinvolgeranno 200 imprenditori e 11 città. La presentazione del progetto CIA a Putignano il 24 settembre 2019. Da Foggia a Ostuni, streaming a Lucera, Minervino, Santeramo e Castellaneta

BARI – Un convegno di presentazione, una conferenza e quattro workshop in tutta la Puglia, con il coinvolgimento complessivo di circa 200 imprenditori e di 11 città in tutta la regione: sono questi i numeri di “SI Zootecnia”, progetto di CIA Agricoltori Italiani della Puglia che prenderà il via martedì 24 settembre 2019, alle ore 9, nella sala consiliare del Comune di Putignano, in via Roma 8. Il progetto, al quale collabora la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Foggia, è sostenuto dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente della Regione Puglia nell’ambito del PSR 2014-2020, Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione”, Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione”. “SI Zootecnia” è l’acronimo che indica Sostenibilità e Innovazione come cardini dello sviluppo di tutto il settore zootecnico pugliese.