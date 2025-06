Mola di Bari, sversamento sostanze oleose in mare: intervento Sezione Protezione Civile della Regione

MOLA DI BARI – Nel tardo pomeriggio di ieri, la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia si è attivata per fornire tempestivo supporto tecnico e logistico in seguito a uno sversamento di sostanze oleose in corso di identificazione nel bacino portuale del Comune di Mola di Bari, in provincia di Bari.

La Sala Operativa Integrata Regionale della Protezione Civile (SOIR), a seguito delle segnalazioni pervenute dalla Guardia Costiera – Ufficio Locale Marittimo di Mola di Bari e della richiesta del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), ha garantito il supporto per le necessarie operazioni di contenimento.

Su richiesta della struttura comunale, la Sezione Protezione Civile, attraverso la SOIR, ha prontamente messo a disposizione il materiale tecnico necessario, tra cui panne e fogli assorbenti, utilizzati per delimitare il perimetro di diffusione dell’inquinante e favorire il recupero delle sostanze sversate. Le operazioni sono tuttora in corso, sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto, in collaborazione con le autorità locali e i tecnici intervenuti sul posto.

Lo sversamento di idrocarburi, sulla cui tipologia si attendono gli esiti delle analisi affidate all’ARPA, è stato causato con estrema probabilità da scorrette operazioni di manutenzione di una imbarcazione.

“La prontezza della risposta dimostra l’efficacia della cooperazione tra i diversi livelli istituzionali di Protezione Civile – ha dichiarato l’ing. Barbara Valenzano, Dirigente della Sezione Protezione Civile della Puglia – la sinergia tra Comune, Regione e Capitaneria di Porto, unita alla disponibilità di mezzi e risorse adeguate, ha consentito di avviare con immediatezza le attività necessarie per contenere l’emergenza e tutelare l’ambiente marino e costiero. Esprimo un sincero ringraziamento a tutti coloro che stanno contribuendo all’intervento con professionalità e senso del dovere.”

La Sezione Protezione Civile, attraverso la Sala Operativa regionale e con il supporto degli enti preposti, continuerà a monitorare l’evolversi della situazione fino alla completa risoluzione dell’emergenza, confermando l’impegno a garantire una risposta coordinata, efficace e tempestiva in ogni contesto di criticità ambientale.