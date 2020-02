“Sex and the Museum”: al Castromediano il talk sull’esplorazione del proprio corpo

Appuntamento per giovedì 13 febbraio

LECCE – Giovedì 13 febbraio, a partire dalle ore 19.30, prende il via il terzo appuntamento della rassegna “Sex and the Museum” che, organizzata da Artem, coworking ubicato all’interno del Museo Castromediano, punta a promuovere le tematiche inerenti la salute sessuale intesa come attività in grado di sviluppare, nell’essere umano, la capacità di prendere decisioni consapevoli riguardo al proprio benessere psicosessuale e relazionale e di comunicare i propri bisogni nel rispetto di sé e dell’altro.

Il prossimo appuntamento riguarda “𝑳𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒐𝒔𝒄𝒆𝒏𝒛𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒊𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒑𝒐, 𝒍𝒂 𝒎𝒂𝒔𝒕𝒖𝒓𝒃𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆”: ogni persona ha in sé, fin dall’infanzia, l’istinto di esplorazione. Nei primi anni di vita, però, maschi e femmine scoprono che le parti del corpo che danno piacere non possono essere toccate. Inizia così una scoperta del proprio corpo che è fatta di divieti, imbarazzo e, in qualche caso, patologia. Un esperto di storia dell’arte e una sessuologa, Andrea Laudisa e Azzurra Carrozzo, forniranno in proposito diverse chiavi di lettura sul tema aprendo un libero dibattito coi presenti.

Scienza e arte dialogheranno apertamente, lasciando spazio ad interventi e discussioni che coinvolgeranno il pubblico.

A seguire sarà proiettato “Shortbus” per la regia di John Cameron Mitchell, 2006.

L’arte nei suoi aspetti dirompenti, offre molteplici spunti di riflessione sulla sessualità umana, sul suo rapporto con le emozioni, sullo scardinamento dei tabù, e permette piena libertà di espressione sulle tematiche spesso oggetto di disapprovazione nella società moderna. Queste le prossime date:

𝟮𝟳 𝗳𝗲𝗯𝗯𝗿𝗮𝗶𝗼 | 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟵:𝟯𝟬

► 𝑩𝑫𝑺𝑴 𝒆 𝒂𝒍𝒕𝒓𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒂𝒇𝒊𝒍𝒊𝒆 – Esploreremo i limiti della sessualità umana, varcando la soglia della trasgressione, fin dove la perversione assume aspetti sconcertanti.

𝗣𝗥𝗢𝗜𝗘𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘: “𝗦𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗮𝗿𝘆”, 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗦𝘁𝗲𝘃𝗲𝗻 𝗦𝗵𝗮𝗶𝗺𝗯𝗲𝗿𝗴, 𝟮𝟬𝟬𝟯

𝟭𝟮 𝗺𝗮𝗿𝘇𝗼 | 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟵:𝟯𝟬

► 𝑬𝒊𝒂𝒄𝒖𝒍𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒇𝒆𝒎𝒎𝒊𝒏𝒊𝒍𝒆 – Circa il 5% delle donne racconta di un fenomeno legato alla produzione di un liquido simile all’urina, meccanismo fisiologico spesso fonte di imbarazzo.

𝗣𝗥𝗢𝗜𝗘𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘: “𝗔𝗰𝗾𝘂𝗮 𝘁𝗶𝗲𝗽𝗶𝗱𝗮 𝘀𝗼𝘁𝘁𝗼 𝘂𝗻 𝗽𝗼𝗻𝘁𝗲 𝗿𝗼𝘀𝘀𝗼”, 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗦𝗵𝗼𝗵𝗲𝗶 𝗜𝗺𝗮𝗺𝘂𝗿𝗮, 𝟮𝟬𝟬𝟭

INFO:

► info@artemservizi.it

► 3294311582 | 3287425643

► vietato ai minori di 16 anni