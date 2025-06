Bari, in arrivo nuovi cassonetti rifiuti

Il sindaco ha incontrato i vertici di AMIU sollecitando la sostituzione dei cassonetti di tutte le postazioni che presentano contenitori vetusti, rotti o inefficaci

BARI – Nella giornata di ieri il sindaco Vito Leccese ha incontrato nuovamente i vertici dell’azienda AMIU per affrontare alcune criticità relative al servizio di raccolta dei rifiuti. Nello specifico il sindaco è tornato sull’attività di ricollocazione e manutenzione delle postazioni di raccolta dei rifiuti nelle zone della città servite dalla raccolta stradale chiedendo in maniera perentoria la sostituzione dei cassonetti di tutte le postazioni che presentano contenitori vetusti, rotti o inefficaci.

Per quel che riguarda la raccolta stradale, risultano presenti circa 1.200 postazioni di raccolta, delle quali circa 450 all’interno del perimetro della ferrovia (quartiere Libertà, Murat, San Nicola, Madonella), destinate ad essere sostituite dai cassonetti intelligenti nel corso del 2025, 200 nel quartiere Japigia (per il quale è prevista l’estensione del porta a porta già avviato fino a Sant’Anna) e, infine, circa 550 nel quadrilatero delimitato dalla ferrovia, dalla tangenziale, da via Amendola e via Matarrese.

In quest’ultima zona della città è stato avviato uno studio analitico delle singole postazioni di raccolta stradale, finalizzato a verificare le giuste volumetrie, l’idoneità dei posizionamenti delle postazioni stradali e a valutare la necessità di manutenzione e/o sostituzione dei cassonetti presenti delle singole frazioni di rifiuto.

Qui, infatti, si procederà con le prime sostituzioni richieste dal sindaco utilizzando le forniture già in dotazione oggi dell’azienda. Nel frattempo entro la metà del mese di luglio saranno disponibili 60 cassonetti rigenerati per la raccolta del residuo secco indifferenziato, 60 cassonetti rigenerati, di 180 previsti per la raccolta della plastica ed, entro la fine dello stesso mese, saranno posizionati i primi 150 di 245 cassonetti acquistati, utili alla raccolta della carta.

Nell’incontro di ieri, inoltre, l’azienda ha comunicato la prossima installazione delle prime 50 postazioni, a partire sempre da luglio, dei cassonetti intelligenti nella zona suindicata.

Ultimo aspetto dell’incontro ha riguardato il tracciamento del perimetro delle postazioni di cassonetti. In tal senso, Amiu Puglia, a mezzo della ditta incaricata e previa adozione di ordinanza di divieto di sosta, provvederà a realizzare l’apposita segnaletica orizzontale per delimitare e segnare adeguatamente ogni singola postazione, con effetti positivi in termini di programmazione della manutenzione successiva.