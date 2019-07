“Scopri la Città con Mamma e Papà” a Ostuni

Itinerari a misura di bambini nel Centro Storico

Ostuni (BR) – Giovedì 11 luglio 2019, con incontro alle ore 18:00 presso l’obelisco di Sant’Oronzo ad Ostuni (Br), continuano le visite guidate a misura di bambini dell’Associazione Culturale Ar.Tur – Luoghi d’Arte e d’Accoglienza.

I bimbi e i loro genitori saranno coinvolti in una divertente visita guidata che li condurrà alla scoperta delle “Antiche memorie di fede e tradizione” che si celano tra i vicoli della “Città Bianca”. Durante il percorso, che si snoderà tra i bianchi vicoli, si narreranno le storie, intrise di leggende e realtà storiche, dei monumenti e delle chiese del borgo antico, ma non mancheranno piccoli aneddoti e qualche sorpresa per i bambini, che alla fine della passeggiata riceveranno un piccolo ricordo dell’Associazione Ar.Tur. I partecipanti, inoltre, grazie alla collaborazione con For Play s.r.l., riceveranno uno sconto di 5 euro per il noleggio di una Twizy elettrica, per conoscere il territorio in un modo nuovo ed ecosostenibile.

Le visite guidate continueranno ad accompagnare le famiglie nel centro storico della città di Ostuni (Br) tutti i giovedì di luglio ed agosto; il 24 agosto, in occasione delle feste patronali, è prevista una visita straordinaria al Santuario di Sant’Oronzo.

L’Associazione Culturale “Ar.Tur – Luoghi d’Arte e d’Accoglienza” ripropone nel calendario estivo 2019 un pomeriggio dedicato ai più piccoli da trascorrere tutto in famiglia, all’insegna del divertimento e della conoscenza. Tutti gli ospiti della città di Ostuni e i cittadini stessi potranno rievocare le molteplici sfaccettature culturali, tradizionali, folkloristiche e paesaggistiche della “città più bianca del mondo”.

Le visite guidate saranno a misura di bambini e dureranno circa 2 ore.

E’ richiesta la prenotazione al numero 347 5247152.

Il costo della visita è 5 euro per gli adulti e 2 euro per i bambini.

Associazione Culturale

Ar.Tur. Luoghi d’Arte e d’Accoglienza

Mail to: artur@tiscali.it

fb: ArTur Luoghi d’Arte