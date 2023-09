“La Santa, la birra, i personaggi, la città” il 17 settembre a Lecce

Quarta edizione per il tour guidato dedicato a Santa Ildegarda e alla birra artigianale

LECCE – “La Santa, la birra, i personaggi, la città”

Domenica 17 settembre 2023 un particolare appuntamento per raccontare il centro

storico di Lecce.

In occasione dell’Hildergard Day, giornata dedicata a Santa Ildegarda Von Bingen, un tour con degustazione per raccontare la storia della Santa, della birra e dei suoi personaggi attraverso gli spunti inaspettati offerti dalla città di Lecce. Santa Ildegarda viene spesso ricordata per i suoi studi sul luppolo e sull’utilizzo di questa pianta nel processo di birrificazione ma Ildegarda in realtà è stata una figura molto più complessa. Nata negli ultimi anni del XI secolo fu scrittrice, musicista, filosofa, linguista, naturalista, consigliera politica, guaritrice, visionaria. Partendo proprio dalla storia di questa affascinante figura femminile il tour, attraverso le vie del centro, permetterà la scoperta della millenaria storia della birra attraverso alcuni dei suoi personaggi principali. La città con i suoi vicoli, con i suoi spazi, con i suoi dettagli inaspettati, si pone come spazio narrativo accogliente. La birra artigianale, bevanda sociale per eccellenza, diviene così luogo di incontro, di confronto, di scambio. L’itinerario sarà scandito dalla degustazione di tre birre artigianali appositamente selezionate per l’occasione.

Il percorso, che giunge quest’anno alla quarta edizione, nasce dalla collaborazione tra Sulle vie della Birra, progetto che promuove la cultura della birra artigianale attraverso itinerari inediti, percorsi inusuali, esperienze coinvolgenti e gustose degustazioni con CpK Bicycle Center, evoluzione del progetto Ciclofficina Popolare Knos, da sempre promotore della mobilità lenta e sostenibile.

I LUOGHI LE STORIE

-Itinerari, percorsi, esperienze, degustazioni-

Guida del tour e conduttore delle degustazioni sarà Aristodemo Pellegrino, referente regionale Unionbirrai Beer Taster (UBT) per Puglia e Basilicata, beer writer, relatore Unionbirrai Academy, docente nei corsi Unionbirrai, collaboratore alla Guida alle Birre d’Italia Slow Food 2023, giudice nell’edizione 2021 di Birra dell’Anno, ideatore del progetto Sulle Vie della Birra, divulgatore di cultura birraria, archeologo, guida turistica abilitata, educatore professionale, collaboratore di quiSalento, che attraverso il racconto, farà emergere i punti di contatto tra la storia della città e la storia della birra artigianale.

“Sempre più spesso oggi si parla di turismo birrario” afferma Aristodemo Pellegrino ideatore di Sulle Vie della Birra “questo percorso nasce dalla voglia di creare un racconto della città inedito ed accattivante, che potesse legarsi al fenomeno sempre più diffuso del birrovagare che unisce al turismo lento e consapevole il mondo della birra artigianale”.

Appuntamento, dunque, per domenica 17 settembre alle ore 19 presso la Chiesa di San Giovanni Evangelista, in Corte Conte Accardo, n.7. Da qui ci si sposterà a piedi nei vicoli del centro.

Dove: Chiesa di San Giovanni Evangelista, in Corte Conte Accardo, n.7 Quando: domenica 17 settembre, ore 19

Costo: €15.00

Info e prenotazioni: 3295459310 (Aristodemo Pellegrino)