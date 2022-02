Salute, Bellomo (Lega): “Furbata Emiliano non gioverà”

BARI – “Rocco e i suoi saltelli. Parafrasando il famoso film di Luchino Visconti si potrebbe sintetizzare così l’approdo di Rocco Palese sulla poltrona di assessore alla Sanità della Giunta Emiliano. Saltellando, saltellando, l’ex candidato governatore del centrodestra e poi deputato del Popolo della Libertà ha sposato gli ideali di quella sinistra che, forse solo a parole, aveva sempre combattuto. D’altronde, non è la prima volta che gli opposti poli combaciano. Tuttavia, la “furbata” di Emiliano, che ha creato non pochi mugugni nel suo stesso schieramento, non gioverà certamente alla salute dei cittadini pugliesi. Determinate trasfusioni di storie politiche inconciliabili hanno soltanto l’effetto di portare nuove ambiguità e contraddizioni in un settore che, mai come in questo momento, ha bisogno di trasparenza, chiarezza di strategie e coerenza di comportamenti“. Lo dichiara Davide Bellomo, capogruppo della Lega alla Regione Puglia.