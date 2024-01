“Ruvo Solidale Genera Bellezza”, il 26 gennaio al Teatro Comunale presentazione dei progetti

RUVO DI PUGLIA – Si terrà venerdì 26 gennaio alle ore 17.30 presso il Teatro Comunale di Ruvo di Puglia l’evento di apertura della programmazione “Ruvo Solidale Genera Bellezza”, giunta alla sua seconda edizione, che promuove le attività di inclusione sociale realizzate sul territorio da soggetti del volontariato, del terzo settore e degli oratori.

Nell’occasione le organizzazioni vincitrici dell’avviso comunale racconteranno i loro progetti. L’evento è aperto al pubblico e la cittadinanza è invitata a partecipare.

“Condividere relazioni, idee, passioni, sguardi, conoscenze, competenze utili a dare una risposta ai bisogni di cura che la nostra comunità quotidianamente ci chiede, è questo – ha detto l’assessore al Benessere e alla Giustizia Sociale Nico Curci – lo spirito del programma “Ruvo Solidale Genera Bellezza” che anche quest’anno promuove il protagonismo delle associazioni e degli oratori della nostra città. L’Amministrazione, con questo programma, ha riaffermato il principio che la “cura” di una comunità è un compito e un’esperienza da condividere costruendo giorno dopo giorno una infrastruttura sociale formata da istituzioni, scuole e terzo settore che connette, collega e accomuna le esperienze, contamina i valori e la creatività della comunità nel suo insieme.”

L’evento si aprirà con “FUORIPAGINA”, un estratto dell’happening per menti a mano libera “IN NOME DELLA LIBERTÀ” a cura di Patrizia Labianca e Stella Addario. Successivamente, verrà presentato il programma completo di “Ruvo Solidale Genera Bellezza”, che coinvolge 35 realtà, tra cui tre scuole e sette parrocchie.

Durante la serata, saranno illustrati i seguenti progetti:

● PICCOLE DANZE FUTURE di compagnia Menhir in partenariato con Con.Te.Sto. e Ruvo Servizi – area educativa specialistica;

● ESSERE FAVOLOSO della compagnia La luna nel letto in partenariato con Ruvo Servizi – Albero dei desideri;

● NELLE FAVOLE DELLE MERAVIGLIE di La pietra angolare APS in partenariato con Cooperativa Sociale Rama – Nel Regno di Oz;

● IN NOME DELLA LIBERTÀ 2.0 di Centro Studi Cultura et Memoria APS in partenariato con Liceo Scientifico e Linguistico “O. Tedone”, Un mondo di bene 2.0 APS e Pro Loco UNPLI Ruvo di Puglia APS;

● SONORETÀ di Corale Polifonica “Michele Cantatore” APS in partenariato con parrocchia San Michele Arcangelo e parrocchia Santa Famiglia;

● RI – GENERAZIONE Z della cooperativa Oasi 2 San Francesco in partenariato con La Mancha APS e Biodistretto delle Lame;

● IO (CI) SONO di PraticaMente Ciofs APS ETS, associazione culturale Kuziba e Zorba cooperativa sociale;

● SULLA MURGIA CON I 5 SENSI. SULLE TRACCE DEL NOSTRO PASSATO di Stola e Grembiule APS e Caritas diocesana di Molfetta – Ruvo – Giovinazzo – Terlizzi in partenariato con Centro Studi e Didattica Ambientale TERRAE APS e Pro Loco UNPLI Ruvo di Puglia APS;

● GREENMAKERS di circolo ACLI “Pasquale Altamura” Ruvo di Puglia in partenariato con ASD Discover Green;

● SINERGIE, l’attività di coordinamento del programma Ruvo Solidale Genera Bellezza, realizzata da Un mondo di bene 2.0 APS;

● ALZA IL VOLUME …. MIXA – DUE COMUNITÀ IN GIOCO di parrocchia San Michele Arcangelo e parrocchia Santa Famiglia;

● C.A.SCO. – CONOSCERE – APPRENDERE – SCOPRIRE i processi evolutive di crescita di bambini e adolescenti di parrocchia San Domenico e parrocchia SS Redentore;

● ORIGINALI NON FOTOCOPIE di parrocchia Santa Maria Assunta Cattedrale e parrocchia Santa Lucia in partenariato con cooperativa sociale Rama;

● I LIKE? di Istituto Sacro Cuore e parrocchia Immacolata;

● AMARE ED ESSERE AMATO – percorso di educazione all’affettività e sessualità di Granello di Senape APS in partenariato con I circolo didattico “G. Bovio” e II circolo didattico “San Giovanni Bosco”

● VOCI DAL MONDO di Bembè – scuola delle arti musicali e performative APS;