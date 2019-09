Ripresi a Trani gli appuntamenti con “L’Ordine incontra”

Il Presidente Di Gioia ha incoraggiato i nuovi iscritti “Siate una risorsa per la comunità”

TRANI – Si è svolta ieri la cerimonia di consegna delle pergamene di giuramento per i nuovi iscritti all’Ordine degli Psicologi di Puglia nella sala convegni del Polo Museale di Trani. Oltre agli auguri ai professionisti che muoveranno i primi passi nel mondo del lavoro, il Presidente Di Gioia li ha incoraggiati: “Tutte le professioni hanno bisogno di noi, le nostre prestazioni sono necessarie alla comunità ma il servizio pubblico non può più sopperire alle richieste.“

Continua il Presidente: “Con l’incontro di oggi abbiamo voluto incoraggiare i nuovi iscritti ad intraprendere più strade. Esercitare la professione non solo negli studi privati, ma usufruendo anche dei tanti bandi messi a disposizione dalla Regione. Proprio ieri, durante il convegno, e alla presenza di Gennaro Scicoli e di Valentina Vitale, esperti in materia, abbiamo ricevuto e dato notizia dell’approvazione di un bando Nidi richiesto da una nostra giovane collega per svolgere attività di pet Therapy. Per questo diciamo ai nuovi iscritti di non scoraggiarsi e seguire i propri obiettivi provando più strade possibili“.

“Psicologo e psicoterapeuta devono essere inseriti in tutti settori della sanità, e grazie ai Livelli essenziali delle prestazioni sociali (Livea)” spiega Di Gioia “la nostra presenza negli enti locali ha decisamente migliorato il bilancio delle nostre risorse impiegate nel settore pubblico. Non smettiamo però di proseguire il progetto a cui teniamo di più, ossia l’istituzione dello psicologo di base, per cui stiamo continuando a lavorare, sperando di ricevere presto buone notizie”

Gli incontri dell’Ordine proseguiranno per tutto il mese in varie città della Puglia.