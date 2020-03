Regione Puglia, disposizioni Coronavirus

I dettagli

BARI – Attivo da oggi il numero verde per la sorveglianza del nuovo coronavirus. L’invito ai cittadini è quello di non contattare tale recapito per futili motivi, in modo da non intralciare il lavoro degli operatori.

Disponibile poi l’indirizzo email al quale tutti i cittadini che arrivano da Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna sono tenuti a comunicare la propria presenza in Puglia.

Ad oggi la nostra Regione è esente dal contagio: risultano infatti tutti negativi al test per SarsCoV-2 i campioni dei 24 casi sospetti giunti ieri al Laboratorio di riferimento regionale.