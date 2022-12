Torna il Presepe vivente ad Alessano: ecco le date e gli orari

Il presepe nello scenario dell’insediamento rupestre di Macurano sarà visitabile nei giorni 25-26-27 dicembre 2022 e 1-5-6 gennaio 2023 dalle 16.30 alle 20.30

ALESSANO (LE) – Prenderà il via il 25 dicembre 2022, nello splendido scenario di Macurano, la IV edizione del Presepe vivente di Alessano.

Adovos Alessano, Leones Alessano e Compagnia Latomo Massa: queste le associazioni capofila del progetto, alle quali si sono aggiunte altre realtà del territorio come Donna Popa e la parrocchia di Montesardo. Dopo la rappresentazione nel periodo di Pasqua della scorsa edizione, che ha visto più di tremila visitatori, si torna in periodo canonico e a far da cornice ci sarà sempre lo splendido scenario dell’Insediamento rupestre di Macurano.

Il Presepe vivente di Alessano si differenzia dagli altri perchè i tradizionali personaggi della Natività sono “animati” da un racconto. Il Direttore artistico Giuseppe Sergi, anche per questa IV edizione, ha scelto di guardare la Storia con gli occhi di un padre che accompagna un figlio, tenendolo per mano, alla scoperta della vita.

Il 25 e il 27 dicembre, eccezionalmente, la voce principale della Notte della Taranta, Antonio Amato, si unirà agli attori ed emozionerà il pubblico con la sua voce coinvolgente. L’evento è patrocinato dal Comune di Alessano, Provincia di Lecce e Regione Puglia; Mondoradio Tuttifrutti sarà la radio ufficiale e un particolare ringraziamento va all’Associazione del Murgese, a Luminarie Santoro e alle famiglie BLEVE, PICCINNI E DE GIOVANNI VITO.

Il Presepe sarà visitabile nei giorni 25-26-27 dicembre 2022 e 1-5-6 gennaio 2023 dalle 16.30 alle 20.30.

Per evitare spiacevoli attese si consiglia di prenotare la propria visita al 328 418 2774 o alla pagina Facebook o Instagram @insediamento_rupestre_macurano Con l’occasione tutte le associazioni augurano un sereno Natale e un nuovo anno ricco di emozioni.