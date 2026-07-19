Premio Canti alla Luna 2026: il 21 e 22 luglio a Mottola

Nella Zona “La Rotonda” a Mottola torna l’appuntamento culturale molto atteso, giunto alla terza edizione. Ingresso libero

MOTTOLA (TA) – Dopo il successo degli anni precedenti, il Premio Canti alla Luna torna a Mottola per la sua terza edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate pugliese. L’evento, a ingresso libero, si svolgerà nella suggestiva cornice de La Rotonda, con il patrocinio del Comune di Mottola e della Regione Puglia, sotto la direzione artistica del cantautore Aldo Losito. Un pianoforte a coda, circondato da archi e strumenti orchestrali, sarà ancora una volta il cuore scenografico della manifestazione, simbolo di un appuntamento che celebra la musica d’autore, le emozioni e la bellezza condivisa sotto la luce della luna.

Il Premio Canti alla Luna 2026 si svilupperà in due giornate distinte ma profondamente legate tra loro. Il 21 luglio sarà dedicato al Contest “Nuove Proposte”, iniziativa nata per valorizzare autori, cantautori e progetti emergenti della scena musicale italiana. A condurre la serata sarà Marcello Biscosi, che accompagnerà il pubblico in un percorso di scoperta, confronto e crescita artistica, offrendo ai giovani talenti una concreta occasione di visibilità. Al termine della competizione sarà proclamato il vincitore, che avrà l’opportunità di esibirsi sul palco della serata finale accanto ai grandi ospiti della manifestazione.

Il 22 luglio andrà invece in scena la serata principale del Premio, affidata alla conduzione di Marcello Biscosi, Mino Molfetta e Valentina Molfetta.

Per l’occasione, La Rotonda, chiusa al traffico ma aperta alle arti, si trasformerà in una grande arena naturale immersa tra i paesaggi della provincia di Taranto, i rilievi della Basilicata e le suggestioni del Pollino, offrendo al pubblico una cornice unica per vivere una notte di grande musica e condivisione.

I primi protagonisti annunciati di questa terza edizione rappresentano alcune delle voci più autorevoli e amate della musica d’autore italiana: Mimmo Cavallo, Mariella Nava, Nino Buonocore, autentica icona della canzone d’autore italiana, Tricarico, Carmine Tundo, leader de La Municipal, Momo, Alberto Bertoli, Roberto Colella, Ginevra Eramo e Miriam Iovino, giovane talento del territorio. A loro si uniranno inoltre Giuseppe De Santo, autore e componente dei Terraross, Emilio Gallo di Sangita Records, il Maestro Gabriele Semeraro, Filippo Broglia di RECmedia, il Maestro Michele Fazio ed il pastore cristiano Vittorio Brigida.

Ma il cast completo resta ancora avvolto nel mistero e gli organizzatori continuano a mantenere il massimo riserbo sugli ultimi grandi artisti che completeranno il cartellone definitivo. Un’attesa che alimenta curiosità e aspettative attorno a quella che si preannuncia come un’edizione ancora più intensa e ricca di emozioni.

L’appuntamento è dunque a Mottola, sotto la luna, per due serate all’insegna della musica d’autore, della condivisione e della bellezza, in un viaggio tra parole, note ed emozioni che continua a lasciare il segno.