Festa del Mare e 51esima Sagra del Polpo a Mola di Bari

Dal 24 al 26 luglio Mola di Bari celebra il mare, la sua storia e le sue tradizioni

Dargen D’Amico, Venerus e Antonio Castrignanò & Taranta Sounds protagonisti del Palco del Mare

MOLA DI BARI – Tre giorni di musica, sapori, cultura e tradizioni marinare per raccontare l’identità di Mola di Bari e il legame profondo della città con il suo mare. È stata presentata ieri, nel corso della conferenza stampa ospitata presso la Sala Conferenze dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia, La Festa del Mare – 51ª Sagra del Polpo, in programma a Mola di Bari dal 24 al 26 luglio 2026, con due giornate di anteprima il 22 e 23 luglio.

Alla presentazione sono intervenuti Francesco Paolicelli, Assessore all’Agricoltura e allo

Sviluppo rurale della Regione Puglia; Giuseppe Colonna, Sindaco del Comune di Mola di Bari; Angelo Rotolo, Vicesindaco e Assessore alle Politiche culturali del Comune di Mola di Bari; e Antonio Innamorato, Presidente dell’associazione La Compagnia del Trullo.

Organizzata dal Comune di Mola di Bari e da La Compagnia del Trullo, la manifestazione torna con un programma diffuso che attraverserà il porto, il lungomare, il centro cittadino e Piazza XX Settembre. Un evento capace di unire la dimensione popolare della storica Sagra del Polpo a una proposta culturale e artistica contemporanea, valorizzando la pesca, la gastronomia, l’artigianato, l’arte, il patrimonio religioso e le professionalità del territorio.

La Festa del Mare non sarà soltanto una successione di spettacoli, ma un racconto collettivo

della città: il mare come fonte di lavoro e sostentamento, luogo della memoria, risorsa

turistica e spazio nel quale immaginare nuove opportunità di sviluppo.

IL PALCO DEL MARE

La musica sarà protagonista nella Darsena del Circolo Nautico Daphne, dove sorgerà il Palco del Mare. Venerdì 24 luglio, dopo gli open act a cura de La Compagnia del Trullo, alle ore 21:30 salirà sul palco Dargen D’Amico, artista capace di fondere rap, cantautorato,

elettronica e ironia in una scrittura immediatamente riconoscibile. Dalle ore 23:30 la serata

proseguirà con Luca Martelli RideGorilla. Sabato 25 luglio, sempre alle ore 21:30, sarà la

volta di Venerus, tra le personalità più originali della nuova scena musicale italiana, con un

universo sonoro nel quale convivono soul, elettronica, jazz e cantautorato. Dalle ore 23:30 il lungomare si trasformerà in uno spazio immersivo con il dj set del produttore francese Mark Hoffen. Domenica 26 luglio il gran finale sarà affidato ad Antonio Castrignanò & Taranta Sounds, in programma alle ore 21:30: un concerto che porterà sul Palco del Mare la forza della tradizione salentina, il ritmo della pizzica e una visione contemporanea della musica popolare pugliese. Ogni giornata prenderà il via dalle ore 18:00 con gli open act curati da La Compagnia del Trullo.

IL POLPO E LA TRADIZIONE GASTRONOMICA

Cuore storico della manifestazione resta la Sagra del Polpo, giunta alla sua cinquantunesima edizione. Sul Lungomare Dalmazia sarà possibile riscoprire uno dei simboli più autentici della cucina molese attraverso le degustazioni gastronomiche e le preparazioni legate alla tradizione marinara.

Il polpo diventa così il punto di partenza per raccontare una cultura fatta di pesca, gesti

tramandati, ricette popolari e convivialità. Un patrimonio che appartiene alla comunità e che, attraverso la manifestazione, si apre ai visitatori e alle nuove generazioni.

Accanto all’offerta gastronomica troveranno spazio i mercatini dell’artigianato locale in Via

Lungara Porto e le esposizioni artistiche lungo Via Vittorio Veneto.

UNA MANIFESTAZIONE DIFFUSA NELLA CITTÀ

La Festa del Mare coinvolgerà diversi luoghi di Mola di Bari con mostre, visite ed esperienze

dedicate alla cultura e al paesaggio. Al Mercato Ittico sarà ospitata “Sale”, esposizione

fotografica permanente di Nicola Parente, inaugurata mercoledì 22 luglio. In Via Vittorio

Veneto sarà visitabile “Vita pugliese”, omaggio alla terra di Puglia firmato da Nico

Nardomarino, mentre presso l’Info Point Turistico sarà proposta la mostra “Sapere Simul:

testimoni di storia! In una geniale perla di ostrica”, a cura di Rosa Angela Mariani.

È prevista inoltre l’apertura straordinaria delle chiese della città, veri e propri scrigni di arte, storia e fede, attraverso un itinerario che comprenderà, tra le altre, la Chiesa Matrice di San Nicola, Santa Maria Maddalena, San Giacomo, Santa Chiara, Santa Maria di Loreto,

Sant’Antonio da Padova e San Domenico. Sabato 25 luglio, dalle ore 19:00, si terrà il

laboratorio didattico esperienziale “Tutti a bordo”, curato dall’Info Point Turistico e dal

Comune di Mola di Bari. Domenica 26 luglio, sempre dalle ore 19:00, sarà invece possibile

partecipare al walking tour tematico “Storie e saperi di mare”, promosso da Visit Mola di Bari e dal Comune in collaborazione con Riobravo Motopesca. Il programma comprende ancheescursioni in SUP lungo il litorale, curate dall’associazione Kuma, e tour in barca con partenza dal pontile Peternautica.

IL MARE COME SPAZIO DI CONFRONTO

Piazza XX Settembre ospiterà lo Sponsor Village, che aprirà già mercoledì 22 e giovedì 23

luglio con esibizioni delle scuole di danza del territorio e dj set serali. Durante le giornate

principali, l’area conferenze del Village accoglierà incontri dedicati alla poesia, alla promozione turistica, alla ricettività e alla gastronomia. Venerdì 24 luglio, alle ore 18:30, è in programma il talk “Il mare: orizzonte dell’anima”, legato a un contest nazionale di poesia curato dal Rotary Club Rutigliano e Terre dell’Uva. Alle ore 19:30 seguirà “Mola, un mare di destinazioni”, un

confronto sulle possibilità di valorizzazione turistica e ricettiva del territorio.

Sabato 25 luglio, alle ore 19:30, il talk “Mare: risorsa turistica, ricettività e gastronomia”

approfondirà il ruolo della formazione e della professionalità nella promozione della

destinazione. Domenica 26 luglio, dalle ore 18:00, lo Sponsor Village ospiterà infine “Aperitivo in piazza”, accompagnato dalla selezione musicale di RaoulDJ.

SPETTACOLI E ATTIVITÀ PER TUTTE LE ETÀ

Dal 24 al 26 luglio la passeggiata di Lungomare Dalmazia sarà animata dagli artisti di strada di Circufolle, con laboratori itineranti di acrobatica, hula hoop, equilibrismo e giocoleria a partire dalle ore 18:00. Ogni sera, dalle ore 23:00 nei pressi del Mercato Ittico, andrà in scena uno spettacolo di danza aerea, fuoco e giocoleria, completando un programma pensato per coinvolgere pubblici e generazioni differenti. Con la sua cinquantunesima edizione, La Festa del Mare rinnova così un appuntamento profondamente radicato nell’identità di Mola di Bari, trasformandolo in un grande progetto culturale e territoriale: una festa che parte dal polpo e dalla tradizione marinara per raccontare il presente e il futuro di una comunità che continua a riconoscersi nel proprio mare.

La Festa del Mare – 51ª Sagra del Polpo

Anteprima: 22 e 23 luglio 2026

Manifestazione: 24, 25 e 26 luglio 2026

Mola di Bari