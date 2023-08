Polignano, “Ad Libitum”: gli ultimi due concerti della programmazione estiva

Il 3 settembre presso il Chiostro di Sant’Antonio si esibirà il mezzosoprano Margherita Rotondi accompagnata da Vincenzo Cicchelli al pianoforte; il 9 settembre Enoch Arden – Storia di un naufrago con la voce recitante di Maurizio Pellegrini e Piero Rotolo al pianoforte

POLIGNANO A MARE – Dopo 11 appuntamenti – tra concerti e spettacoli che hanno visto tra gli ospiti anche James Senese, Moni Ovadia e Sax Nicosia – la programmazione estiva della IX edizione di Ad Libitum – La grande musica a Polignano si conclude a settembre con gli ultimi due eventi. Sempre nel segno del nòstos, ovvero il viaggio di Odisseo che caratterizzerà anche la programmazione autunnale della rassegna con la direzione artistica di Maurizio Pellegrini.

Domenica 3 settembre alle 21, il Chiostro di Sant’Antonio a Polignano a Mare accoglie la voce del mezzosoprano Margherita Rotondi e il pianoforte di Vincenzo Cicchelli per In tono popolare – Di terre e uomini sconosciuti. Un concerto incentrato sulla musica popolare che – sebbene spesso considerata un genere minore – ha saputo ispirare i grandi compositori della musica colta. Un programma che propone un’antologia di brani in lingue diverse, provenienti da latitudini e longitudini lontane, con un repertorio che spazia tra Dvořák, Brahms, Hahn, Ravel, Villa-Lobos e Berio.

Ultimo appuntamento con Enoch Arden – Storia di un naufrago. Sempre il Chiostro di Sant’Antonio fa da palcoscenico al melologo di Strauss, con la voce recitante di Maurizio Pellegrini – a interpretare i versi di Alfred Tennyson – e Piero Rotolo al pianoforte. Il pubblico rivive così la storia del marinaio Enoch Arden, che fa naufragio lasciando sua moglie Annie e i loro figli sospesi tra necessità e dovere. Scampato alla solitudine riuscirà a tornare a casa solo anni dopo. Chi ci sarà ad attenderlo? Lo scopriremo sabato 9 settembre alle 21.

Posto unico 13 euro. I biglietti sono disponibili sul sito di Epos Teatro (www.eposteatro.com) e sul luogo dell’appuntamento a partire da 30 minuti prima dell’inizio, previa disponibilità.

La programmazione estiva di Ad Libitum – con la direzione artistica di Maurizio Pellegrini per Epos Teatro – vede il riconoscimento del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Polignano.

Per maggiori informazioni sugli eventi in programma inviare una mail all’indirizzo info@eposteatro.com o chiamare il numero +39 392 9642809