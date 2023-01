A Palo del Colle il 29 gennaio il DuOblique in canti della Bretagna

PALO DEL COLLE (BA) – Domenica 29 gennaio con un concerto balfolk farà tappa a Rigenera Laboratorio Urbano di Palo del Colle il DuOblique, duo italo francese formato da Aurélien Congrega, bouzouki irlandese e voce, e Susanna Roncallo, chitarra acustica e voce, con un repertorio capace di far risuonare la tradizione più pura dei canti di alta Bretagna con effetti sonori dell’era del rock.

Nel pomeriggio stage di danze e canti della Bretagna tenuto da Aurélien Congrega. Le danze tradizionali bretoni spesso eseguite in gruppo, come An dro, Plin e le diverse Rond, incorporano movimenti e passi caratteristici della regione. I canti tradizionali bretoni trattano generalmente argomenti legati alla vita quotidiana, alla natura, alla storia e alla cultura della Bretagna.

Organizzazione a cura del BiB Balfolk, gruppo di appassionati di danze francesi che tiene settimanalmente corsi a Bari e provincia.

Cos’è il Balfolk

Il bal folk è un vasto movimento che recentemente sta riscoprendo la magia delle danze popolari dell’Europa occidentale. Nell’ultimo decennio sempre più persone si riuniscono in tutta Europa per danzare insieme, rivitalizzando e reinventando la musica tradizionale in un ambiente di condivisione e amicizia. Dai più piccoli incontri ai grandi festival, moltissimi giovani in Italia, Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Germania hanno ritrovato il piacere del ballo popolare, creando lo spazio per numerosi gruppi musicali che propongono musica da ballo in vesti sempre nuove e diverse.

Il DuOblique:

La forza motrice del gruppo è Aurelien Congrega, giunto da Parigi, un rockettaro da tempo prestato alla musica popolare, un pozzo di scienza per ciò che riguarda danze e canzoni tradizionali. La sua voce è l’elemento di traino delle canzoni del gruppo, e il suono del suo bouzouki irlandese intesse le melodie e le ritmiche che conferiscono al Trio un’impronta sonora caratteristica. Susanna Roncallo, nativa di Sant’Olcese, è una bravissima chitarrista dallo stile molto personale, conosciuta per il suo affascinante repertorio di chitarra fingerpicking.

Evento FB: https://www.facebook.com/events/4032080963682892

Pagina FB organizzazione BiB Balfolk https://www.facebook.com/bib.balfolk