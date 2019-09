Pallavolo Femminile serie C, sorteggiate le 13 avversarie della VolleyUp Acquaviva

I dettagli

BARI – Si viaggerà parecchio, anche quest’anno, nel campionato di serie C di pallavolo femminile. La VolleyUp, inserita nel raggruppamento “B”, dovrà ogni fine settimana attraversare la Puglia in lungo e in largo, toccando di fatto tutte le sei province, e sconfinando per un weekend anche nella vicina Basilicata. Ieri il sorteggio dei due gironi presso la sede della Fipav Puglia ed ecco l’esito: Asd Foggia Volley, Polis Volley Corato, Doni Bomboniere Terlizzi, Justbritish Volley Bitonto, Asem Volley Bari, Farm Centro Conversano, Centro Storico Locorotondo, Polis Frascolla Taranto, Vibrotek Volley Leporano, Appia Project Mesagne, Cuore di Mamma Cutrofiano, Dream Volley Nardò, Asci Potenza.

Le libellule ritrovano alcune città già viste nella passata stagione come Bitonto, Mesagne, Nardò, Potenza e Cutrofiano. Quest’ultima sarà la trasferta più lunga fra le 13 in programma, mentre la più vicina sarà quella di Conversano.

A giorni si conoscerà il calendario. L’inizio del campionato è previsto per il secondo fine settimana di ottobre.