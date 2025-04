A Novoli “Trans” chiude la stagione del Teatro Comunale

Il 10 maggio va in scena lo spettacolo della Compagnia Elektra, un viaggio onirico e simbolico nella contemporaneità, che esplora il cambiamento e la trasformazione attraverso il corpo e la danza

NOVOLI – Sabato 10 maggio, alle ore 20.45, al Teatro Comunale di Novoli andrà in scena “Trans”, uno spettacolo di Danza Contemporanea della Compagnia Elektra che chiuderà la stagione 2025. Il Comune di Novoli, in collaborazione con Puglia Culture, ha proposto cinque appuntamenti teatrali dal 31 gennaio al 10 maggio 2025 , per la stagione teatrale inserita nella programmazione dei Teatri del Nord Salento.

Trans

è un caleidoscopio irriverente che narra della nostra società e dei suoi protagonisti più arditi, di chi rifiuta l’ordinarietà dei costumi, di chi andando oltre ha cercato di scoprirsi diverso o forse semplicemente di conoscersi. Questo attraversamento da una dimensione ad un’altra, dal vecchio mondo al nuovo, non investe solo chi percorre un viaggio di trasmutazione interiore e di consapevolezza di sé, ma tutta quell’umanità disorientata e angosciata che si snatura passivamente sotto le deformità della tecnica e del progresso, che si crede ancora opulenta e libera consumatrice e che risulta invece solo misera e consumata. Questo viaggio vorticoso nella nostra contemporaneità avverrà attraverso la potenza occulta di antichi simbolismi, che uniscono opposizioni e contraddizioni in immagini oniriche ancora vivide. I tempi che cambiano ci insegnano che siamo tutti trans, volenti di esserlo o incoscienti di poterne sfuggire.

Sotto la fascinazione lunare la coppia di Gemelli-Amanti vive l’atto amoroso e si assopisce nell’oscurità delle tenebre. Durante la notte si presenta l’ermafrodito Belzebù che, svegliando uno dei due Gemelli-Amanti, lo seduce e lo porta via con sé.

Il Gemello-Amante ancora dormiente si sveglia e cade nella disperazione per aver perso il suo Amato e per aver perso sé stesso. Segue il viaggio del Gemello-Amante alla ricerca di sé e della parte gemella mancante, affrontando con l’aiuto della divina Sofia e del divin Amore gli umani inganni nelle forme di bulimia, narcisismo e apatia che gli presenta Belzebù.

Trans

Spettacolo di Danza Contemporanea

Compagnia Elektra

con Mariliana Bergamo, Francesca Nuzzo, Chicca Sansò,

Martina Nuzzo, Gaia Quarta, Gianluca Rollo

Drammaturgia: Gabriele Spina

Scenografia: Piero Andrea Pati

Costumi: Alessandra Strano

Musiche originali e suono: Emanuele Perrone

Regia e Coreografia: Annamaria De Filippi