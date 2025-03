“Mondo Nuovo”: la presentazione del libro di Massimo Osanna a Bari

Il 13 marzo presso la Libreria Feltrinelli l’evento promosso dalla Fondazione Archeologica Canosina e dal Club delle Imprese per la Cultura di Confindustria Bari e Bat

BARI – Massimo Osanna sarà ospite presso la libreria Feltrinelli di Bari, il prossimo giovedì 13 marzo, per un evento organizzato e promosso dalla Fondazione Archeologica Canosina e dal Club delle Imprese per la Cultura di Confindustria Bari e Bat.

Il Direttore Generale Musei del Ministero della Cultura dialogherà con il Presidente della Fondazione che si occupa dei siti archeologici di Canosa di Puglia e Presidente di Confindustria Bari e Bat, Sergio Fontana.

La conversazione si articolerà a partire dalla presentazione dell’ultimo libro di Osanna intitolato “Mondo nuovo. Viaggio alle origini della Magna Grecia”, pubblicato da Rizzoli: un volume di storie relative alle antiche popolazioni che hanno vissuto nel I millennio avanti Cristo sui territori della Magna Grecia.

Si tratta di un attento lavoro di ricerca sulla memoria dei reperti e dei siti archeologici, capaci di narrare le storie di popoli che in questi territori si sono incontrati, affrontati e amalgamati. Attraverso un viaggio in parchi archeologici e musei più o meno noti del nostro Meridione, Massimo Osanna illumina il rapporto tra Greci e non Greci, mai univoco né scontato e ridefinisce l’idea stessa della colonizzazione per come la immaginiamo, per approfondire, piuttosto, i fenomeni di ibridazione che nella Magna Grecia sono stati frequenti.

A introdurre i lavori sarà Maddalena Milone, Coordinatrice del Club delle Imprese per la Cultura di Confindustria Bari e Bat.

Inizio ore 19. Ingresso libero.