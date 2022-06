Molfetta, “L’immensa bellezza”: domani il Concerto spettacolo

Al Puglia Village si esibirà Red shoes women orchestra diretta da Dominga Damato; voce in parola di Silvana Kühtz

MOLFETTA – Un’esplosione di bellezza poesia e musica, che sfocia in fuochi di artificio fatti di parole e suoni, cui si potrà assistere domenica 12 giugno 22 al Puglia Village di Molfetta alle 18.30. Attraverso le parole di grandi poeti e scienziati, astronauti, premi Nobel e la musica di grandi colonne sonore e grandi canzoni del passato e del presente, il pomeriggio al Village sarà quello in cui la RED SHOES WOMEN ORCHESTRA diretto da Dominga Damato incontra la voce in parola di Silvana Kühtz di Poesia in Azione e docente all’Università della Basilicata.

Lo spettacolo è stato fortemente voluto da Annalisa Evangelista center manager del Puglia Village di Molfetta che con una visione al di fuori degli schemi, ha scelto la poesia, la parola detta e la musica dal vivo suonata da una orchestra composta da 30 elementi, per punteggiare la stagione all’insegna del cambiamento che le donne sanno portare. Infatti il concerto è uno degli eventi collaterali della mostra Women: un mondo in cambiamento allestita nel Village e frutto della partnership tra il Puglia Village e il National Geographic, visibile fino al 19 giugno 22.

Un dialogo tra parola e musica, un intreccio di emozioni che faranno vivere agli ospiti, di tutte le età, un pomeriggio magico. “Da tempo il mio lavoro di ricerca è incentrato sul tema della meraviglia” sottolinea Silvana Kühtz ideatrice dello spettacolo “e di quanto poeti e scienziati siano vicini nel raccontare la bellezza che abbiamo intorno. Per questo nello spettacolo troverete testi dell’astronauta Paolo Nespoli e della poetessa Wislawa Szymborska, del matematico Henri Poincaré e John Keats. L’orchestra sotto la sapiente direzione di Dominga Damato è poi il perfetto contraltare alle parole”.

“Avevamo da tempo in animo di proporre uno spettacolo con Silvana Kühtz” dice il maestro Dominga Damato “e questa occasione è la prima nazionale di un progetto cui tengo molto. Con le musiche spazieremo andando da Morricone alla Piaf, da Piazzolla a Amy Winehouse. Si tratta di un delicato intreccio fra musica, canzone e parola.”

A tutto il pubblico sarà donato un Seme di Poesia in Azione, con lo stesso titolo del concerto – L’Immensa Bellezza – un prezioso volumetto di 16 pagine con testi, pensieri, poesie che Silvana Kühtz ha scelto e selezionato fra le parole di poeti, architetti, scienziati. Il tutto impreziosito da una illustrazione di copertina dell’artista Maria Teresa de Palma.

Domenica 12 giugno 2022 ore 18.30 un pomeriggio di musica, di poesia, di parole, con un repertorio che affascinerà grandi e bambini.

Ingresso libero | Info@poesiainazione.it