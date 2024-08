Mercatino del Gusto di Maglie, dall’1 al 7 agosto la 25esima edizione

Domani al Museo civico “De Lorentiis” l’inaugurazione della mostra “La tavola cambia rotta” (ore 19.30). Alle 20.45 in piazza Aldo Moro il taglio del nastro alla presenza delle autorità

MAGLIE – Prende il via domani, giovedì 1 agosto, la venticinquesima edizione del Mercatino del Gusto di Maglie, un quarto di secolo dedicato alla tutela e alla valorizzazione del cibo e del vino di Puglia, anche e soprattutto in un’ottica culturale. Non a caso il primo appuntamento, domani – e prima del consueto taglio del nastro con le autorità in piazza Aldo Moro, alle 20.45 – è previsto per le 19.30 presso il Museo Civico di Paleontologia e paletnologia “Decio De Lorentiis” di Maglie, occasione la presentazione della mostra “La tavola cambia rotta”. Dopo Gio Ponti e Tobia Scarpa, protagonisti del Mercatino nel 2022 e nel 2023, i curatori Cintya Concari e Roberto Marcatti hanno infatti scelto di osare ulteriormente, quest’anno, affrontando per il Mercatino la cultura del cibo e del progetto con il racconto del futuro possibile del cibo.

La mostra

Oggetto dell’esposizione otto proposte di tavole a tema progettate dagli studi Andrea Branciforti, Lorenzo Damiani, Vincenzo D’Alba, Massimo Farinatti, Gumdesign, Shiina + Nardi Design, Carlo Olivari e Mauro Olivieri. Saranno inoltre presenti sul percorso del MdG quattro installazioni esterne a firma di progettisti pugliesi realizzate in sinergia con aziende territoriali: Daniela Chionna con “Bomba o non Bomba. La tavola del Despota. Una vecchia storia contemporanea” per Ceko Metalli; Silvana Inguscio con “Pietra del Gusto” per Bianco Cave; Michele Sallustio con “Luminaria Demetra” per Mariano Light; Antonio Surdo con “Food Book” per Kubico. La mostra fa pendant con la pubblicazione, da parte di Sfera Edizioni di Bari, di un volume contenente testi critici di Luisa Bocchietto, Giacomo Mojoli, Antonio Monopoli, Francesco Morace, Rosa Pagliarulo, Anna Prandoni, Patrizia Ranzo, Alberto Salza, Paolo Tamborrini, Padre Alex Zanotelli.

Ad attendere il popolo degli appassionati, da domani al 7 agosto, pronti inoltre e come da tradizione la Via della Gastronomia e la Piazza del Vino, la Via dei Presidi e delle Comunità del Cibo, le Vie dell’Olio, dei Dolci e degli Spiriti, l’Angolo del Caffè e la Piazzetta del Gelato, il Cibo di Strada, la Birra artigianale, il Fornello-Hostaria di Puglia (Noci), le Masserie didattiche, la Pasta Experience, i nuovi appuntamenti con delle Tradizioni Innovative, il Gusto della poesia. il Mercatino Junior e del Gusto Off, i Gusto Lab, le Cene in Villa, il Salotto letterario, il Tirar Tardi, l’angolo “Santese Fashion”, e il Museo dei Selfie, i momenti musicali di Salento Jazz, Gusto Folk, e lo spazio artigianale di “Maglie… Arte in corte”.

E poi “100 anni di… passione”, l’apertura degli armadi della Chiesa Madre dove sono custoditi i “Misteri”, per offrire la possibilità a fedeli e turisti di approfondire la storia della famosa Processione del Venerdì Santo. Si potranno inoltre ammirare da vicino le eccellenze artigiane e le tipicità artistiche messe a disposizione da Confartigianato Lecce con il progetto “Le Vie dell’Artigianato – Percorsi accoglienti”. Il Mercatino di quest’anno sarà infine navigabile non solo grazie al ritorno dei QRCode, ma anche grazie allo smartphone, con info anche in inglese.