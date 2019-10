L’Italian Wedding Awards alle porte: la finale pugliese al Nicolaus Hotel di Bari

Iscrizioni entro il 15 ottobre

BARI – C’è ancora tempo per le aziende del settore del matrimonio per iscriversi alla finale regionale dell’IWA, l’Italian Wedding Awards che, quest’anno, si svolgerà con un evento di gala nel capoluogo pugliese, il prossimo 3 novembre.

Entro il 15 ottobre, infatti, le aziende o i professionisti pugliesi che operano nel mondo del wedding possono accedere al sito del premio nazionale (http://iwacontest.it/pricing-plan-2/) e partecipare alla finale regionale che permetterà ai vincitori di accedere alla finalissima del contest e, quindi, di potersi accreditare il titolo nazionale.

Il premio nazionale- Italian Wedding Awards, giunto alla quarta edizione, è il primo premio nazionale dedicato alle aziende del settore del matrimonio e del made in Italy che operano sul territorio nazionale. Nato dall’idea di Camelia Lambru, si è svolto, nelle precedenti edizioni, a Roma, Firenze e Venezia mentre quest’anno la finale nazionale avrà luogo alla Venaria Reale, Torino, il prossimo 30 novembre, con una serata di gala che sarà affiancata dal Wedx, una conferenza di servizi pensata per fare network fra specialisti del destination wedding in Italy e operatori di settore del territorio.

La finale pugliese- La data della finale regionale pugliese è, invece, quella del 3 novembre: durante l’evento di gala organizzato presso il Nicolaus Hotel di Bari, saranno premiati i vincitori che avranno, quindi, accesso alla finale nazionale. A essere insigniti del premio dalla giuria composti da tecnici, giornalisti e referenti istituzionali, non saranno, tuttavia, solo le aziende eccellenti del settore ma anche quei pugliesi che si sono contraddistinti a livello internazionale in ambiti in qualche modo legati al mondo dei matrimoni.

“Obiettivo principale del contest è la promozione del territorio attraverso la valorizzazione delle eccellenze di settore– hanno spiegato gli organizzatori- Intendiamo dare visibilità alle aziende e ai professionisti che si sono distinti far conoscere la qualità dei prodotti, la bellezza del territorio e il gusto raffinato ed inconfondibile dello stile italiano, ma non solo… l’intento è anche quello di ‘fare rete’, dando l’opportunità alle aziende pugliesi di ‘sfidarsi’, sì, ma anche conoscersi e, perché no, tessere collaborazioni importanti fra eccellenze pugliesi“.

La serata è, infatti, concepita come un vero e proprio evento glamour e dal forte impatto mediatico: oltre al cocktail party, alle esibizioni live e all’intrattenimento musicale, sono previste le interviste in diretta ai partecipanti di una wedding journalist.

L’Italian Wedding Awards si avvarrà per la realizzazione della finale regionale in Puglia, della collaborazione di Giulia Molinari di ‘Giulia Molinari eventi’ e di Marilù Modugno di Mariblù. Media partner è Domanimisposo.it

L’evento è patrocinato da Puglia Promozione.

Partner internazionali importanti delle precedenti edizioni: Brides, Sky tv, Rai, Financial Times, Hotel Danieli, JW Marriott, Comune di Sanremo, Benetton, Damiani, Villa Crespi, 5 stars wedding, Rocco Forte Hotels.

Sito web: https://www.italianweddingawards.com/

Pagina fb Puglia: https://www.facebook.com/italianweddingawardspuglia/

Evento fb Puglia: https://www.facebook.com/events/448700459246525/

Edizione 2018: https://www.domanimisposo.net/blog/italian-wedding-awards-puglia/