“L’ho fatto per il mio Paese” al teatro Van Westerhout di Mola di Bari

Dal 28 febbraio al 2 marzo in scena il primo spettacolo di Voglia di Teatro, la nuova stagione teatrale della Like a Jazz

MOLA DI BARI – Un’idea folle, un’ironia tagliente e un pizzico di disincanto per esplorare la realtà sociale e politica del Belpaese. Il teatro Van Westerhout di Mola di Bari inaugura la stagione teatrale dell’associazione Like a Jazz con un’opera che promette di scuotere il pubblico: “L’ho fatto per il mio Paese”, una commedia brillante che andrà in scena venerdì 28 febbraio e sabato 1 marzo alle 20.30, e domenica 2 marzo alle 20.00.

“L’ho fatto per il mio Paese” è una commedia caustica e attuale in due atti, scritta da Andrea Zalone e Francesco Freyrie, autori di Maurizio Crozza, diretta da Lisa Angelillo, con le musiche originali di Paolo Daniele. Sul palco, oltre alla regista, ci sarà anche Carlo D’Ursi, per un duetto che mescola risate, riflessioni ed energia. Al pubblico la scelta del finale: pessimista, ottimista o aperto.

La rassegna teatrale, Voglia di Teatro, è patrocinata dal Comune di Mola di Bari e supportata da Autoclub Group e Puglia in Bocca. Media partner della stagione teatrale Radio Mi Piaci.

Descrizione della commedia:

La tragicommedia racconta le disavventure di Benedetto, ex infermiere barese trapiantato a Milano, che si è dimesso per raggiungere finalmente l’agognato pensionamento. Suo malgrado si ritrova coinvolto in un groviglio legislativo all’italiana causato dalla recente riforma della Ministra del Lavoro Eleonora Burci Campani. Che fare? Benedetto decide di lanciarsi in un maldestro rapimento ai danni della ministra chiedendo come riscatto l’abolizione della riforma. Ma chi sono i due protagonisti?

Lui, un idealista sfortunato e disilluso che sostiene di lottare per il suo Paese; lei, una ministra cinica, distante dalla realtà e dalle esigenze dell’Italia. Dallo scontro di questi due mondi, nasce una tragicommedia frizzante e attuale, che riflette le contraddizioni della politica e della società.

Note di regia:

Mi sono innamorata di questo testo grazie a Lucia Vasini, che me lo ha fatto leggere. La scrittura di Zalone e Freyrie affascina con la sua modernità cruda ed essenziale, mentre i personaggi di Benny ed Eleonora incarnano due facce della stessa moneta: ex idealisti diventati perdenti e incapaci di lottare davvero, distanti solo per la grandezza del loro portafoglio.

I due rappresentano le nostre paure, scelte e finti ideali, in un mondo in cui siamo sempre pronti ad incolpare gli altri delle nostre sventure, senza comprendere che l’altro siamo noi. Nella mia regia estremizzo le differenze sociali e i linguaggi di Benny ed Eleonora (milanese doc che nella mia versione diventa un mix surreale tra Giulio Tremonti ed Elsa Fornero).

Veicolo principale della loro (e nostra) finta essenza sarà la prosodia, maschera d’elezione dietro cui nascondere l’identità. Non offro redenzione ai protagonisti, ma lascio al pubblico la libertà di scegliere il finale: pessimista, ottimista o aperto. L’ultima arma possibile, che spero di poter usare per provare ancora a cambiare qualcosa, è la comicità.

Programma spettacoli

Teatro Van Westerhout | Via Van Westerhout, 17 – Mola di Bari

“L’ho fatto per il mio paese”

di Francesco Freyrie e Andrea Zalone. Regia di Lisa Angelillo. Attori Lisa Angelillo e Carlo D’Ursi.

– venerdì 28 febbraio – ore 20.30

– sabato 1 marzo – ore 20.30

– domenica 2 marzo – ore 20.00

Biglietteria online:

https://www.diyticket.it/events/teatro/22229/lisa-angelillo-e-carlo-dursi-in-lho-fatto-per-il-mio-paese

Info e prenotazioni: DiY Tickets 06. 0406 – Like a Jazz 333.9571734

Botteghino presso il Teatro Van Westerhout solo nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima del sipario.