Torna a Lecce la rassegna “Classica d’Estate”

Dal 18 giugno al 9 luglio 2022 sette concerti nella Sala Giardino; la rassegna è organizzata dalla Camerata Musicale Salentina

LECCE – Torna anche quest’anno la rassegna “Classica d’Estate”, organizzata dalla Camerata Musicale Salentina nell’ambito della 52^ Stagione Concertistica 2021-22.

Nella splendida cornice della Sala Giardino di Via Lino Suppressa (traversa di Via Petraglione) a Lecce, sette appuntamenti dal 18 giugno al 9 luglio con alcuni tra i migliori artisti del panorama musicale pugliese e italiano, che ci accompagneranno per sette serate all’insegna della buona musica.

Si parte sabato 18 giugno con il recital di pianoforte della talentuosa Camilla Chiga, vincitrice del Concorso MusicArte di Tiggiano (Le) 2021, che eseguirà musiche di Beethoven e Chopin.

Domenica 19 giugno spazio al Duo Post-, il progetto musicale del sassofonista Fulvio Palese e del pianista Luigi Botrugno.

Venerdì 24 giugno musica e arte si fondono nello spettacolo “La mano di Adamo: creazione e creatività nella volta della Sistina”, con il racconto iconografico di Grazia Ricciardi e musiche di compositori che hanno segnato il passaggio dal Rinascimento al Barocco come il salentino Gerolamo Melcarne detto “Il Montesardo”, Kapsperger, Ortiz, eseguite dall’Ensemble Terra d’Otranto, gruppo costituito da musicisti specializzati nel repertorio tardo rinascimentale e barocco, con corde strumentali e vocali, con i loro archi e “pizzichi”.

Domenica 26 giugno si esibirà invece il duo di chitarre composto da Gabriella Lubello e Riccardo Calogiuri. Il programma musicale esplorerà le sonorità latino-americane, da Piazzolla a Cardoso sino a Sergio Assad, Nazareth, Figueredo e Fernandez.

Sabato 2 e domenica 3 luglio, in collaborazione con il Soroptimist International Club d’Italia sede di Lecce, si esibiranno le vincitrici delle selezioni provinciali pugliesi del concorso “Giovani talenti femminili della musica Alda Rossi da Rios”. Le selezioni per la provincia di Foggia hanno premiato la violinista Giovanna Sevi, che si esibirà sabato 2 luglio accompagnata da Gianluca Papale al pianoforte, mentre domenica 3 luglio sarà la volta della flautista leccese Arianna Picci, in duo con il fratello pianista Modesto.

Settimo ed ultimo eccezionale appuntamento sabato 9 luglio con la straordinaria musica del pianista Giuseppe Magagnino e il suo My Inner Child – Piano solo recital che prende il nome dal suo nuovo singolo uscito lo scorso 13 maggio.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

CLASSICA D’ESTATE – GLI APPUNTAMENTI

Sala Giardino, ore 20,45

Sabato 18 giugno 2022

Camilla Chiga, pianoforte

Musiche di Beethoven e Chopin

Domenica 19 giugno

Duo Post-

Fulvio Palese, saxofoni, e Luigi Botrugno, pianoforte

Venerdì 24 giugno

La mano di Adamo. Creazione e creatività nella volta della Sistina

con Grazia Ricciardi, narratrice, e l’Ensemble Terra d’Otranto

Domenica 26 giugno

Duo RiGa

Gabriella Lubello e Riccardo Calogiuri, duo di chitarre

Sabato 2 luglio

Giovanna Sevi e Gianluca Papale, duo violino e pianoforte

Musiche di Beethoven e Brahms

Domenica 3 luglio

Arianna Picci e Modesto Picci, duo flauto e pianoforte

Musiche di Tchaikovsky, Godard e Franck

Sabato 9 luglio

Giuseppe Magagnino

My Inner Child – Piano solo recital

Per informazioni e biglietti, rivolgersi alla Camerata Musicale Salentina (tel. 348 0072654 – 348 0072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com).

Ticket disponibili anche su Vivaticket.it e in tutti i punti vendita del circuito.

PROMO TICKET FINO A GIOVEDÌ 16 GIUGNO!

Acquista in promozione a tempo limitato (solo fino al 16 giugno) i biglietti ad 8 € oppure l’abbonamento a 45 € per tutti gli eventi di Classica d’Estate! Ticket disponibili presso la Camerata Musicale Salentina, online e nei punti vendita Vivaticket.

Dal 17 giugno, biglietti ed abbonamenti saranno in vendita alla normale tariffa come qui riportato:

ABBONAMENTO a 7 concerti

Posto unico numerato € 50

BIGLIETTI

Posto unico numerato: Intero € 12, Ridotto* € 10, Promo ** € 8

* La tariffa ridotta è valida per: over 65 anni | Docenti | Dipendenti Banca Popolare Pugliese | Soci FAI | Soci Soroptimist.

** La tariffa promo è valida per: Under 35 | Abbonati alla 52^ Stagione Concertistica e ai Concerti con Aperitivo 2021-2022 | Studenti | Accompagnatori e Disabili | Gruppi di almeno 8 persone | Allievi ed Accompagnatori di Scuole di Musica in Convenzione.

Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.

CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile l’acquisto del biglietto o dell’abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI.

BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.

INFO

Camerata Musicale Salentina

Via XXV Luglio 2B – Lecce

Tel: 348 0072654 (Info) – 348 0072655 (Biglietteria)

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

Sito: www.cameratamusicalesalentina.com – Seguici su Facebook!