Lecce, pulizia Anfiteatro Romano in Piazza Sant’Oronzo

I dettagli

LECCE – Saranno effettuati nei prossimi giorni dal Polo Museale della Puglia, amministrazione competente per l’area, i lavori di sfalcio delle erbe presenti nell’Anfiteatro Romano di Piazza Sant’Oronzo. Come comunicato al Comune dal Polo Museale, nei giorni scorsi è stato effettuato un intervento di bonifica dell’area dai rifiuti accumulati negli ambienti chiusi (ambulacri e ambienti di servizio) al quale seguirà il diserbo, al momento non ancora effettuato a causa delle condizioni meteorologiche di questi giorni. Comune di Lecce e Polo Museale della Puglia sono impegnati congiuntamente a tutela del decoro dell’area e per la prevenzione di eventuali azioni di vandalismo e lancio di oggetti nell’anfiteatro.