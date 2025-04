A Lecce Gianmarco Tognazzi in “Paul McCartney e i Beatles, due leggende”

Venerdì 2 Maggio, ore 20.45, al Teatro Apollo, il reading musicale conclude la 55esima Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina

LECCE – Venerdì 2 maggio si conclude la 55^ Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina al Teatro Apollo con un protagonista d’eccezione, Gianmarco Tognazzi, che porta in scena uno spettacolo dal titolo ambizioso: “Paul McCartney e i Beatles, due leggende”.

Sarà l’attore romano a guidarci in un viaggio nel mito della band inglese e nella carriera di sir McCartney, uno dei musicisti più conosciuti ed amati del pianeta, con un progetto musicale che parte, inevitabilmente, dalla storia di quattro ragazzi di Liverpool, i Beatles, che hanno cambiato la storia della musica. Con Tognazzi sul palco ci sarà l’Orchestra da camera “Saverio Mercadante” diretta da Rocco Debernardis.

Lo spettacolo è un reading musicale che prende spunto dall’autobiografia di Paul McCartney e che alterna al racconto di Gianmarco Tognazzi, nel quale si affronta il rapporto del celebre chitarrista con i Beatles e soprattutto con John Lennon, le musiche dei Fab Four eseguite dall’Orchestra da camera “Saverio Mercadante”.

Musiche che hanno fatto la storia, perché i Beatles sono, come sottolineato anche dalla rivista “Rolling Stones”, il gruppo musicale più importante e influente del XX secolo, che può vantare oltre un miliardo di dischi venduti… numeri da leggenda!

Paul McCartney ricopre un ruolo fondamentale nell’ascesa e nella fortuna del quartetto di Liverpool. Oltre alla sua vena melodica, Paul è di fatto l’autore di molte tra le canzoni più note e fortunate di tutto il repertorio della band, tra cui Yesterday (1965), Michelle (1965), Eleanor Rigby (1966), Yellow Submarine (1966), Penny Lane (1967), She’s Leaving Home (1967), Lady Madonna (1968), Hey Jude (1968), Get Back (1969), Let It Be (1970).

Nel corso della narrazione non mancherà poi un velo di mistero: la sera del 12 ottobre 1969 il disc jockey Russell Gibb, durante una trasmissione radiofonica raccontò che la sera precedente aveva ricevuto una telefonata nella quale un ascoltatore che si era presentato come “Tom” gli aveva confessato di essere a conoscenza di un clamoroso segreto: Paul McCartney era morto in un incidente stradale alle 5 del mattino di mercoledì 9 novembre 1966. Una telefonata che ha alimentato e alimenta ancora tra i fan dubbi e sospetti, ma che non ha mai scalfito l’amore per Paul e i Beatles.

PROGRAMMA MUSICALE

Yesterday

Michelle

And I Love Her

Ob-La-Di Ob-La-Da

Here comes the Sun

In My life

Let it be

Hey Jude

Eleanor Rigby

Love me do

