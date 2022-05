Lecce, Inna Kalugina e Alfonso Soldano in concerto

Domenica 5 giugno al Teatro Paisiello ultimo appuntamento per i Concerti con Aperitivo della Camerata Musicale Salentina

LECCE – Ultimo appuntamento con i Concerti con Aperitivo della Camerata Musicale Salentina domenica 5 giugno alle ore 11 al Teatro Paisiello di Lecce. Protagonisti il soprano Inna Kalugina e Alfonso Soldano al pianoforte, con musiche di Rachmaninov, Tchaikovsky, Strauss, Debussy e Verdi.

Al termine del concerto, nel rispetto delle normative anti-covid, un gustoso aperitivo da godersi in compagnia degli artisti.

Inna Kalugina, nata nel 1994 in Ucraina, vive fin da giovanissima la passione e la predisposizione innata per il canto e il palcoscenico. Nel 2011 è brillantemente ammessa all’Accademia Nazionale di Musica “P.Tchaikovskji”di Kiev, e nel 2017 consegue la laurea in Canto Lirico con il massimo dei voti e la lode, mentre nel Giugno 2019 consegue il Master Degree sotto la guida di Irina Semenenko.

Ha preso parte attiva nella vita culturale dell’Accademia Tchaikovskji, in particolare partecipando a numerosissime produzioni dell’Opera Studio. Al 2017 risale il prestigioso ruolo di debutto presso l’Opera di Leopoli come “La Contessa”, nelle Nozze di Figaro di Mozart.

Ha seguito corsi di alto perfezionamento in Austria con il celebre baritono russo Vladimir Chernov, già Professore di UCLA in California, e nel 2019 viene ammessa brillantemente al corso avanzato di alto perfezionamento dell’Ecole Normale de Musique de Paris “Alfred Cortot”, nella classe del Maestro Chernov. Tra i più recenti successi, Inna Kalugina si è esibita in quattro recital al Festival “Les Concerts au Coucher de Soleil” in Provenza, e in particolare, con grandissimo consenso di pubblico e critica, il 7 Ottobre 2021 in un Gran Gala, nel ruolo di Pamina, tenutosi presso la monumentale “La Madeleine” di Parigi, in qualità di solista principale.

Pianista dalle innate abilità virtuosistiche e dalla solida e raffinata preparazione stilistica, Alfonso Soldano nasce a Bari nel 1986. Consegue le lauree di Triennio e Biennio di pianoforte solistico nel Conservatorio “N. Piccinni” di Bari con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore. Sublima le sue doti sotto l’alto magistero di figure fondamentali per tutta la sua formazione umana e artistica, quali Aldo Ciccolini e Pierluigi Camicia. Consegue inoltre il diploma di alto perfezionamento all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma con Benedetto Lupo. Nel 2013 gli è stato conferito il Premio Internazionale e medaglia d’oro “Maison Des Artistes 2013” nell’Aula Magna dell’Università “La Sapienza” di Roma, per meriti artistici.

Di Soldano si sottolinea la particolare maturità interpretativa delle esecuzioni, frutto di continui approfondimenti sulla storia della tecnica pianistica e dell’interpretazione.

Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, il Castello Carlo V, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

L’accesso in teatro è consentito con mascherina FFP2.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

PROGRAMMA MUSICALE

J. MASSENET – da “Thais”, Dis moi que je suis belle”

C. DEBUSSY – Ballade

J. MASSENET – da “Le Cid”, Pleurez mes yeux

S. RACHMANINOV – Melodie op.3 n.3

R.STRAUSS – da “4 Lieder op.27”, Cecile op.27 n.2

P. I. TCHAIKOVSKY – Meditation op.72 n.5

S. MONIUSZKO – Da “Halka”, Gdyby rannym słonkiem

S. RACHMANINOV – La notte è dolorosa, op.26 n.12

S. RACHMANINOV – Acque di Primavera op.14 n.11

G. VERDI – da “Trovatore”, Tacea la notte placida

PREZZI dei BIGLIETTI

Posto Unico: Intero € 15, Ridotto* € 12

* La riduzione è valida per: over 65, under 35 anni | Docenti | Studenti | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese | Disabili e Accompagnatori

La riduzione verrà applicata soltanto dietro presentazione del relativo documento che la consente.

I disabili in carrozzina hanno diritto all’ingresso gratuito.

Per l’acquisto online e nei punti vendita del circuito Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di 1 €.

PREZZI SPECIALI:

UNDER 35, SCUOLE, DISABILI e ACCOMPAGNATORI, GRUPPI (almeno 8 persone)

E’ disponibile una quantità limitata di posti a tariffa speciale per Under 35, scuole, disabili e accompagnatori, gruppi di almeno 8 persone.

Posto Unico (senza assegnazione di posto): 10 €

Info per accedere alla promozione: 0832 309901 – 348 0072655

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile l’acquisto del biglietto o dell’abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI.

BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.

INFO

Camerata Musicale Salentina

Via XXV Luglio 2B – Lecce

Tel: 0832 309901 – Cell: 348 0072654 (Info) – 348 0072655 (Biglietteria)

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

Sito: www.cameratamusicalesalentina.com – Seguici su Facebook!