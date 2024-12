Lecce, Bruno Canino e Alessio Bidoli in concerto

Per la 55^ Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina, il 12 gennaio, al teatro Apollo musiche di Johannes Brahms, Camille Saint-Saëns e Maurice Ravel

LECCE – Una passione comune per la musica diventa un importante punto d’incontro, che non tiene in considerazione la differenza di età. Bruno Canino al pianoforte e Alessio Bidoli al violino sono tra le coppie più rappresentative della musica classica. I due musicisti, domenica 12 gennaio alle 18, si esibiranno sul palco del Teatro Apollo di Lecce in un concerto ricco di fascino e tutto da scoprire, organizzato dalla Camerata Musicale Salentina nell’ambito della 55^ Stagione Concertistica.

Bruno Canino e Alessio Bidoli rappresentano due generazioni a confronto che si integrano perfettamente, generando un’alchimia musicale dai tratti raffinati. Una collaborazione – quella tra i due Maestri – che ha portato ad alcune incisioni memorabili e a una profonda intesa musicale durante le loro esibizioni dal vivo. Due storie importanti e diverse che hanno indotto Canino e Bidoli a una meritoria operazione di recupero e valorizzazione del repertorio internazionale e italiano per violino e pianoforte.

Bruno Canino, da sempre considerato uno dei pilastri del pianismo italiano, depositario di una tecnica sublime, dopo aver dato vita al duo con Antonio Ballista e aver collaborato con musicisti come Severino Gazzelloni, Cathy Berberian, e Itzhak Perlman, tra gli altri, ha trovato in Alessio Bidoli un nuovo partner con cui esprimere nuove emozioni. Una liaison artistica che li vede accomunati da affinità artistiche e da grandi doti tecniche, che saranno evidenti nel recital leccese, con un programma classico ma frizzante, che prevede musiche di Brahms, Saint-Saëns e Ravel.

Alessio Bidoli ha iniziato lo studio del violino all’età di sette anni. Nel 2006 ha conseguito il diploma con il massimo dei voti e lode presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano sotto la guida di Gigino Maestri. Successivamente, si è perfezionato alla Haute École de Musique del Conservatorio di Losanna e al Mozarteum di Salisburgo con Pierre Amoyal, all’Accademia Chigiana di Siena con Salvatore Accardo e all’Accademia Internazionale di Imola con Pavel Berman e Oleksandr Semchuk.

Nel 2015 al Teatro di Chiasso in Svizzera è stato protagonista, insieme a Vittorio Sgarbi, del progetto teatrale Il Fin La Maraviglia, un racconto per immagini e suoni sul Barocco. È titolare della cattedra di violino al Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari. È direttore artistico dei Festival Musica in Corte a Crema e Villa Mirabello Classica a Milano. Suona uno Stefano Scarampella del 1902 che alterna con uno degli strumenti di suo nonno, il liutaio Dante Regazzoni, il cui laboratorio è parte integrante del Museo della Liuteria (MUSA) all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Bruno Canino, nato a Napoli, allievo di Vincenzo Vitale e di Enzo Calace per il pianoforte, e di Bruno Bettinelli per la composizione, presso i conservatori di Napoli e di Milano, si è distinto nei concorsi internazionali di Bolzano (“Ferruccio Busoni”) e di Darmstadt alla fine degli anni cinquanta. Ha iniziato poi una lunga carriera di concertista e camerista in tutto il mondo, durante la quale ha collaborato con artisti come Cathy Berberian, Severino Gazzelloni, Itzhak Perlman, Salvatore Accardo, Uto Ughi, András Schiff e Viktoria Mullova, (con la quale vince il Premio Edison nel 1980). Ha insegnato al Conservatorio di Milano per 24 anni ed è stato dal 1999 al 2002 direttore della Sezione Musica della Biennale di Venezia. Tiene regolarmente corsi di perfezionamento nelle istituzioni musicali in tutto il mondo ed è docente di musica da camera con pianoforte alla Scuola di Musica di Fiesole.

Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina (temporaneamente in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce o con bonifico), online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

PROGRAMMA MUSICALE

Johannes Brahms – Scherzo in do minore per violino e pianoforte, WoO 2

Johannes Brahms – Sonata in re minore per violino e pianoforte n. 3, op. 108

I. Allegro

II. Adagio

III. Un poco presto e con sentimento

IV. Presto agitato

***

Camille Saint-Saëns – Sonata in re minore per violino e pianoforte n. 1, op. 75

I. Allegro agitato

II. Adagio

III. Allegretto moderato

IV. Allegro molto

Maurice Ravel – Tzigane, Rapsodie de Concert

PREZZI BIGLIETTI (comprensivi del diritto di prevendita)

Poltronissime e Palchi I Ordine: Intero € 27, Ridotto* € 24, Convenzione** € 20, Speciale*** € 18

Palchi I Ordine (posti con scarsa visibilità): € 18

Poltrone e Palchi II Ordine: Intero € 22, Ridotto* € 19, Convenzione** € 15, Speciale*** € 12

Poltrone ultime file e Palchi II Ordine (posti con scarsa visibilità): € 12

Loggione: Intero € 15, Ridotto* € 12, Speciale*** € 8

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti | Under 35

** CONVENZIONI: Abbonati 55^ Stagione Serale e Concerti con Aperitivo CMS 24-25 | Soci FAI | Dipendenti e Studenti Università del Salento | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese | Dipendenti e Studenti Conservatorio di Musica “T. Schipa” di Lecce | Iscritti all’Ordine degli Ingegneri, dei Farmacisti e degli Architetti della Provincia di Lecce

*** SPECIALE: (solo Poltronissime e Poltrone ultime file, Palchi laterali I e II ordine e loggione fino a esaurimento posti): Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi di almeno 8 persone, allievi e accompagnatori di scuole di musica convenzionate

Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.

Le tariffe “Convenzioni” e “Speciale” sono in vendita solo presso gli uffici della Camerata Musicale Salentina o con bonifico bancario. Contattaci!

I disabili in carrozzina hanno diritto all’ingresso gratuito previo contatto telefonico con la biglietteria della Camerata al 3480072655.

CARTA DEL DOCENTE – CARTA DELLA CULTURA – CARTA DEL MERITO

Acquista con Carta del Docente e Carte della Cultura presso i nostri uffici o via email! Scegli come esercizio “Fisico” e come categoria “Spettacoli dal vivo” per Carta del Docente e “Concerti” per Carta della Cultura e Carta del Merito.

CON I BIMBI A TEATRO!

Assistere ai concerti della Camerata Salentina con i propri bimbi è possibile! La Camerata organizza infatti un laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 6 anni in su in contemporanea con gli spettacoli serali e nelle sale interne dei teatri.

Il costo varia dagli 8 ai 15 € a bambino, con possibilità di assistere allo spettacolo.

BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.

