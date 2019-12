“La Tenuta in Festa”: eccellenze enogastronomiche tranesi in un unico evento

Trani è diventata punto di riferimento per l’enogastronomia pugliese. Molte delle sue eccellenze per la prima volta riunite insieme

TRANI – I protagonisti della cultura enogastronomica che sta arricchendo la bellezza della città di Trani riuniti in una sola location. Un evento corale che profumerà di Natale e magia. “Tenuta in festa”, questo il nome dell’appuntamento per tutti gli appassionati del territorio pugliese e della buona cucina. Martedì 17 dicembre, a partire dalle ore 20.30, nella location di Tenuta Donna Lavinia, le luci saranno puntate sui banchi di assaggio che ospiteranno chef Camillo Mimmo Rotondella (della crew di casa Donna Lavinia), Quintessenza Ristorante, Corteinfiore, Le Lampare al Fortino, Officina del Vino, Lula Pane e Dessert, La Banchina, Gallo Restaurant, Regia Restaurant, Villa Ascosa, Osteria Frangipane, Bubbles e Amores Licoreria.

A completare la serata, i partner beverage: Champagne Bruno Paillard e una selezione di vignaioli tutta pugliese: Gianfranco Fino, Masseria Li Veli, Conti Zecca, Giancarlo Ceci Agrinatura, Agenzia Michele Quaranta, Colli della Murgia, Giovanni Aiello, Pierfabio Mastronardi, Azienda agricola Mazzone, Tenuta Patruno Perniola, Masseria nel Sole, Boccadoro Moscato di Trani, Villa Schinosa, Matà – Craft Beer e Acqua Orsini. L’evento vede la preziosa collaborazione di Food&More, realtà impegnata nella diffusione della cultura enogastronomica.

Un evento nato per creare sinergia tra gli operatori della cucina e del buon bere della città di Trani, per condividere un appuntamento dal sapore natalizio, tra fornelli e calici, rivolto ad amici e appassionati. Un appuntamento che vuole raccontare la “Trani del gusto”, oggi sempre più punto di riferimento in Puglia.

Dove poter acquistare le prevendite:

> Tenuta Donna Lavinia

vicinale Farucci Trani

> Quintessenza Ristorante

Via Nigrò, 37, Trani

> Lula – Pane e Dessert

Corso Imbriani, 102, Trani

> Bubbles

Piazza della Repubblica, 8, Trani

> Piccolo Negozio di Quartiere Trani

Corso Vittorio Emanuele, 218 Trani

> Palazzo delle Arti “Beltrani”

Via Giovanni Beltrani, 51, Trani

On line: https://bit.ly/35MJRUY