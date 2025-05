Festival di Letteratura Civile, il 9 maggio a Bari

Nella Sala Consiliare Palazzo di Città si terrà il convegno “Le Intelligenze per la Pace:Prospettive per un Mediterraneo dei Popoli”

BARI – Rilanciare il ruolo di ponte e faro tra culture e civiltà della Puglia, ma soprattutto il suo essere da sempre ‘Terra di Pace’, è l’obiettivo perseguito dal Festival di Letteratura Civile – ideato, proposto e organizzato dalla cooperativa ERF Edizioni – che approda al primo dei tre appuntamenti sul tema della Pace, con il convegno “Le Intelligenze per la Pace: Prospettive per un Mediterraneo dei Popoli”, in collaborazione con l’Università della Pace – ONU e il suo Rettore Francisco Rojas Aravena e l’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’ e il suo Rettore Stefano Bronzini, (gli altri due incontri si terranno a ottobre e a novembre, a Polignano a Mare sulla Costituzione con Luigi Ferraioli e nella Bat, con una giornata di studi sul dialogo interreligioso, partendo dagli insegnamenti di don Tonino Bello).

“Questa seconda edizione del ‘Festival di Letteratura Civile – Parole per la Libertà’, ha come tema ‘Transizione ecologica, transizione delle culture: verso un nuovo Umanesimo dei Popoli’ – dichiara Vito Antonio Loprieno presidente di ERF Edizioni – e nella sua natura itinerante fra i Comuni di Puglia e Basilicata, intende coinvolgere le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado per attivare percorsi specifici di promozione della lettura, nonché rilanciare anche tra gli adulti un’idea di partecipazione civile e democratica”.

Significativo e importante l’arrivo a Bari dell’Università della Pace – ONU e del rettore Francisco Rojas Aravena, che insieme a UNIBA, ai Comuni che partecipano al Festival e ai rappresentanti delle Scuole pugliesi coinvolte, ci darà modo di riflettere sul ruolo che la filiera della formazione – nell’imperversare dell’Intelligenza Artificiale – è chiamata a svolgere, anche in un contesto ambizioso e strategico come i processi e gli sforzi per favorire la Pace.

Ai saluti introduttivi del Sindaco di Bari, Vito Leccese, e dell’Arcivescovo della Diocesi Bari-Bitonto, S.E. Mons. Giuseppe Satriano – reduce da un incontro a Istanbul col Patriarca Bartolomeo I – seguiranno gli interventi del Rettore UNIBA Stefano Bronzini, del Rettore UPEACE Francisco Rojas Aravena, di Sergio Bellucci – UPEACE Roma ed esperto di AI, del Presidente Othernews Roberto Savio, di Paolo Ponzio – Senato Accademico Uniba, del Direttore Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione Territorio – Regione Puglia Aldo Patruno e dell’assessore alla Cultura del Comune di Bari Paola Romano.

A seguire i contributi delle Associazioni impegnate sul tema: Rosa Siciliano – Pax Christi, Rosaria Lopedote – ANPI, Vito Micunco – Rete dei Comitati per la Pace di Puglia, oltre quello di una delegazione di studenti del Liceo Scientifico Statale “Gaetano Salvemini” Bari.

Appuntamento venerdì 9 maggio 2025 ore 10,00 nella Sala Consiliare ‘Enrico Dalfino del Palazzo di Città a Bari.

Un appuntamento dal taglio internazionale voluto da ERF all’insegna della Cultura: quale potente strumento per migliorare la qualità della vita delle persone, a partire dalle relazioni pacifiche e dalla convivenza civile tra gli uomini e le donne.