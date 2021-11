La mia Puglia e Dubin a Corigliano d’Otranto per le Domeniche al Castello Volante

CORIGLIANO D’OTRANTO (LE) – Domenica 28 novembre al Castello Volante di Corigliano d’Otranto proseguono gli appuntamenti autunnali della rassegna “Le domeniche al Castello”. Alle 18 (ingresso gratuito) la serata si aprirà con la presentazione del libro “La mia Puglia”, pubblicato da Edizioni Minerva nella collana “I luoghi dei sentimenti”. L’incontro, introdotto dalla sindaca Dina Manti vedrà la partecipazione di Luca Bandirali, Lorenzo Capellini, Vincenzo D’Alba, Francesco Maggiore. Il volume racconta, in quasi trecento pagine, attraverso i testi di Gianfranco Dioguardi e Francesco Maggiore e le fotografie di Capellini, le bellezze della Puglia.

“Una regione, questa delle «Puglie», – scrive nel suo saggio Gianfranco Dioguardi – caratterizzata da grandi contraddizioni, una terra dove amarezza e dolcezza si fondono in molteplici contrastanti immagini che si impongono per la magica varietà di intense bellezze, ma anche di antiche sofferenze che i pugliesi vicini e lontani hanno saputo contrastare rendendo la Puglia terra benedetta e da tutti celebrata“.

Dalle 19:30 (ingresso gratuito) la terrazza di “Nuvole – Cibi, storie, culture”, l’Officina del gusto e degli spiriti dell’antico maniero, ospiterà le selezioni musicali di Dubin. Dj e producer del duo salentino Insintesi è da oltre vent’anni un promotore della musica a basse frequenze: i suoi dj set sono un mix di dub, bass music e sonorità world. Dubin ha realizzato 4 album e svariati singoli e remix in vinile, “Salento in dub” è ad oggi uno degli album salentini più conosciuti ed apprezzati. Ha alle spalle collaborazioni di livello nazionale ed internazionale con artisti della scena world, dub ed elettronica come Dr Das (Asian Dub Foundation), Sud Sound System, Zion Train, Canzoniere Grecanico Salentino, Papet J (Massilia Sound System), General Levy, Ha inoltre suonato in club e festival musicali internazionali in svariate città italiane ed europee. Durante la serata sarà possibile degustare la cucina street food e la drink list di gin premium di Nuovole (prenotazione ai tavoli consigliata al 3343429268) dove la cultura gastronomica del Salento incontra quella dei popoli che l’hanno attraversato per dare vita a sapori originali. Le domeniche nel Castello rientrano nel “SEI FESTIVAL – Tutto l’anno”, promosso da Coolclub con il sostegno della Regione Puglia – Custodiamo la cultura in Puglia 2021 – Soggetti FUS. Il progetto Castello Volante – vincitore del bando per l’adeguamento degli attrattori turistici all’accoglienza di attività di spettacolo dal vivo della Regione Puglia – è gestito dal 2017 da Multiservice Eco, Big Sur e Coolclub in collaborazione con il Comune di Corigliano d’Otranto.