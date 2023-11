“La Grande Guerra tra storia e mito”, l’11 novembre a Bari

Presso l’Auditorium CGU Immacolata dei Miracoli, sabato prossimo, il convegno dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon

BARI – L’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon, fondato nel 1878, è impegnato costantemente sul territorio nazionale nella promozione di eventi culturali di alto profilo volti all’indagine storica. In Puglia l’Istituto è particolarmente attivo grazie alle iniziative organizzate dall’Ispettorato per la Regione Puglia e dalla Delegazione Provinciale di Bari, che da due anni procedono regolarmente nell’organizzazione di Convegni Nazionali di Studi. Il fine è quello di promuovere ricerche storiche originali. Dopo due convegni dedicati alla numismatica risorgimentale (2021) e all’opera numismatica di Re Vittorio Emanuele III (2022), il 3° Convegno Nazionale di Studi avrà per titolo La Grande Guerra tra storia e mito. L’evento si svolgerà a Bari l’11 novembre 2023, alle ore 16:00, presso l’Auditorium CGU Immacolata dei Miracoli (via Gandhi 2). L’appuntamento, a cui parteciperanno autorità accademiche, militari ed ecclesiastiche, ha ottenuto il patrocinio di diverse istituzioni, tra cui: Ministero della Cultura, Archivio di Stato di Bari, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Regione Puglia, Comune di Bari, Assoarma Bari, ed è promosso con la collaborazione dell’Ispettorato per l’Italia meridionale e dell’Ispettorato per la Regione Veneto dell’Istituto.

Scopo primario del Convegno è quello di fare il punto sullo stato degli studi storici e sulle prospettive di ricerca sulla Grande Guerra a seguito delle innumerevoli iniziative (convegni, conferenze, mostre) che sul territorio nazionale si sono succedute in occasione del suo primo centenario. Saranno vagliate le recenti indagini scientifiche apportatrici di nuove conoscenze sull’evento bellico, le quali hanno riaperto il dibattito sulla sua origine, sul suo sviluppo, sulla vittoria finale, sul ruolo dei comandanti supremi e dei civili. Saranno altresì prese in esame inedite e interessanti questioni sull’importanza della cultura militare, sul ruolo di fattori quali il patriottismo e la fede religiosa nella condivisione della vita in trincea, sul sentimento dell’onore, sulle modalità di rappresentazione delle gerarchie militari.

Il Convegno, che sarà moderato dal prof. Luca Lombardi, Delegato provinciale e Ispettore regionale, si aprirà con i saluti istituzionali di S.E.R. Mons. Giuseppe Piemontese, Vescovo Emerito della Diocesi Terni-Narni-Amelia. Seguiranno i saluti del Generale prof. Michele Torres (Generale di Corpo d’Armata), del Colonnello dott. Arcangelo Moro (Comandante del Comando Militare Esercito “Puglia”), del dott. Michele Grimaldi (Direttore dell’Archivio di Stato di Bari), della dott.ssa Eugenia Vantaggiato (Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la Puglia), del Capitano di Vascello dott. Ugo d’Atri (Presidente nazionale dell’Istituto), del Generale dott. Giuseppe Picca (Presidente dell’Istituto del Nastro Azzurro, Federazione di Bari), del prof. Giuseppe Ruotolo (Presidente della Società Mediterranea di Metrologia Numismatica), del dott. Gianmarco Costanzo (Ispettore per l’Italia meridionale).

Si entrerà quindi nel vivo del convegno con le relazioni scientifiche: Nulla fu più come prima del già citato dott. Ugo d’Atri, L’Italia in guerra: aspetti causali e risvolti mitici del dott. Francesco Giannubilo (Fondazione Luigi Einaudi); Visti dagli altri: gli Italiani nella Grande Guerra come alleati e nemici del prof. Nicola Neri (Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”), Il Leone contro l’Aquila: Venezia nella Grande Guerra del prof. Nicola Bergamo (Ispettore per la Regione Veneto), Barletta e la sua Brigata: un elogio all’eroismo dimostrato in battaglia della dott.ssa Maria Rosa Borraccino (Biblioteca Comunale “S. Loffredo” di Barletta). Le Conclusioni del Convegno saranno affidate al prof. Luca Lombardi.

Durante l’evento si terranno le cerimonie di premiazione del Premio “Puglia Sabauda” e del Concorso I giovani e il Corpus Nummorum Italicorum.

Il Premio “Puglia Sabauda”, giunto quest’anno alla seconda edizione, è stato ideato dall’Ispettorato per la Regione Puglia con lo scopo di premiare la Guardia d’Onore pugliese che si è maggiormente spesa a favore della propria delegazione. Le segnalazioni per l’assegnazione di questo Premio, seguendo le norme del Regolamento, devono giungere all’Ispettorato regionale direttamente dai delegati provinciali. L’idea del Premio è stata talmente apprezzata che diversi ispettori hanno chiesto di poterla replicare nelle proprie regioni di competenza.

Il Concorso “I giovani e il Corpus Nummorum Italicorum” è stato invece bandito congiuntamente dalla Delegazione Provinciale e dall’Ispettorato per la Regione Puglia, sotto l’egida della Presidenza Nazionale dell’Istituto, con il patrocinio della Società Mediterranea di Metrologia Numismatica e di Assoarma Bari. Rivolta agli alunni del terzo, quarto e quinto anno di tutti gli indirizzi (Linguistico, Scienze umane, Economico sociale) del Liceo San Benedetto di Conversano (Bari), l’iniziativa è nata come evento collaterale al 2° Convegno Nazionale di Studi Il Corpus Nummorum Italicorum: genesi ed eredità scientifica tenutosi a Conversano lo scorso 12 novembre 2022. Per la partecipazione al Concorso gli alunni sono stati chiamati a presentare uno scritto sul tema oggetto dello stesso Convegno.

Partner del 3° Convegno Nazionale di Studi La Grande Guerra tra storia e mito sono le seguenti associazioni combattentistiche e d’arma: Istituto del Nastro Azzurro, Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna, Associazione Nazionale Ufficiali Provenienti dal Servizio Attivo, Associazione Nazionale Ufficiali Aeronautica, Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia, Unione Nazionale Mutilati per Servizio.

Hanno altresì fornito un supporto all’organizzazione dell’evento l’Associazione Culturale “Eredi della Storia”, la Società Mediterranea di Metrologia Numismatica, l’Associazione Umanitaria “Lilly Colucci”, l’Associazione Genitori Bambini Emato-Oncologici.

Senza alcun onere di registrazione, il Convegno sarà aperto a tutti. Coloro che si registreranno avranno diritto ad un certificato di partecipazione, che verrà rilasciato gratuitamente dopo l’evento.