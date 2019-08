In 50 mila per intitolare a Nadia Toffa il reparto Oncoematologico pediatrico di Taranto

I sostenitori: “Sarebbe un gesto di grande valore simbolico”

TARANTO – Sono circa 50 mila (ma è un numero destinato a crescere) le firme della petizione online lanciata sulla piattaforma Change.org, la richiesta è quella di intitolare a Nadia Toffa il reparto Oncoematologico pediatrico dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

La conduttrice delle Iene scomparsa il 13 agosto scorso proprio a causa di un cancro, era cittadina onoraria di Taranto e si era spesa molto a favore dei bambini tarantini colpiti da questo tipo di malattia, legando il suo nome al quartiere Tamburi (il più esposto alle emissioni del siderurgico) e sposando la raccolta fondi “Ie jesche pacce pe te” (Io esco pazzo per te).

“Intitolare il reparto di oncoematologia pediatrica di Taranto a Nadia è un gesto che ha un grande valore simbolico – spiegano i sostenitori della petizione Alessandra Marotta e Tiziano De Pirro – Nadia ha cercato di proteggere questi bambini quando era in vita, ci piace pensare che oggi possa continuare a farlo in un modo diverso, anche se non è più con noi“.

Pochi giorni fa Alessandra Marotta ha perciò lanciato la petizione sul web “Intitolare a Nadia Toffa reparto di Oncoematologia Pediatrica del SS.Annunziata di Taranto”, il numero delle firme cresce a vista d’occhio, sta per arrivare a 50 mila (questo è avvenuto in meno di una settimana). L’intento della Marotta è quello di far arrivare un messaggio forte al governatore della Puglia Michele Emiliano, alla Asl di Taranto, e chiede aiuto anche al consigliere regionale Renato Perrini, che ha sempre accolto Nadia Toffa durante le sue visite a Taranto.

Nel testo della petizione si legge:

“La conduttrice de “Le Iene”, Nadia Toffa è scomparsa il 13 agosto 2019 a causa di un tumore.

Era cittadina onoraria di Taranto, su delibera del Consiglio comunale della città ionica.

Questo il riconoscimento che le era stato dato per le sue battaglie in difesa della salute dei tarantini, e dei bambini in particolare modo, salute costantemente minacciata dall’inquinamento del polo siderurgico.

Grazie a Nadia Toffa, Taranto ha un reparto Oncoematologico Pediatrico.

Credo che sia giusto dare a questo reparto il suo nome, per ringraziarla l’impegno e la speranza che ha regalato ai genitori e bimbi di Taranto poco fortunati“.