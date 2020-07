Guè Pequeno a Monopoli per presentare il nuovo album

MONOPOLI (BA) – Venerdì 24 luglio al Purple Beach di Monopoli (Ba) sarà proposto un evento musicale che vedrà la partecipazione di Guè Pequeno, tra i rapper più apprezzati della scena musicale italiana, che presenterà il suo settimo album “Mr. Fini”, pubblicato il 26 giugno per Island Records.

Importante per la realizzazione di questo evento è la partnership di tre realtà musicali della provincia barese, ovvero il club ospitante, location estiva che ospita spettacoli dal vivo e djset, il Demodè Club di Modugno, discoteca di riferimento sul territorio per concerti e la club culture e il Bari Music Week, festival di musica contemporanea, organizzato dalla società The Flame srl, con il supporto dell’associazione The Supporters.

Quest’ultima, manifestazione giunta al suo secondo anno con iniziative diurne e notturne, si propone di accrescere l’impatto culturale sul contesto urbano tramite un’ampia programmazione che riunisce operatori del settore musicale, istituzioni, artisti, sportivi, studiosi del mondo accademico, creativi, giornalisti e addetti al settore. L’evento conclusivo, in programma il 29 dicembre, non si è più svolto per le cattive condizioni atmosferiche e non è stato più recuperato per via del lockdown a causa della pandemia da Covid-19. Così dalla tensostruttura all’interno dell’arena della Vittoria del città metropolitana che avrebbe dovuto ospitare l’evento al coperto si è passati agli ampi spazi del lido monopolitano, approfittando della pubblicazione dei nuovi brani da parte dell’artista.

Infatti Guè Pequeno nome d’arte di Cosimo Fini, a distanza di due anni dal precedente “Sinatra”, album tra i più apprezzati del 2018, con un disco di platino per il progetto e altri sei per i singoli, ha lanciato un nuovo lavoro, “Mr. Fini”. Nato a Milano nel 1980 ha iniziato il suo percorso artistico nel 1997 con la formazione Sacre Scuole, trasformato in breve tempo nella formazione Club dogo. Nel 2011 ha iniziato ufficialmente il suo percorso da solista pubblicando il primo album “Il ragazzo d’oro”. A questo sono seguiti “Bravo ragazzo” nel 2013, “Vero” nel 2015, “Santeria”, lavoro realizzato insieme al collega Marracash nel 2016, “Gentleman”, pubblicato dalla Universal Music Group e dalla nota etichetta discografica Def Jam Recordings nel 2017 e un anno dopo “Sinatra”, un album ricco di feauturing, con il quale ha ottenuto uno straordinario successo .

Durante questa esibizione presenterà al pubblico il suo nuovissimo album “Mr Fini”, pubblicato il 26 giugno scorso con l’etichetta Island Records. Concepito come un vero e proprio kolossal d’autore dalle ambientazioni variegate, che alterna scene d’azione, climax epici e inquadrature intime e neorealiste, costruendo una perfetta tensione narrativa in cui il protagonista è anche l’antagonista, con questo lavoro Guè punta a mettere in evidenza ancora una volta il suo ruolo centrale nella scena urban italiana.

Al termine della performance live, seguirà l’after show a cura dei dj del “Demodè Club on tour”, di Views e del Purple Beach.