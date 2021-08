GTI: al via tutti i sabati del mese visite alla parte Ottocentesca di Alberobello

ALBEROBELLO (BA) – ‘Non solo trulli’. Potrebbe essere sintetizzata così la rassegna ideata da Pro Loco e GTI-Guide Turistiche Italiane, che per tutti i sabati del mese propone, a partire da domani (sabato), alle 18, una visita ad Albarobello, parte ottocentesca compresa.

«Perché è vero che il centro è noto soprattutto per i trulli – spiega Mariangela Palmisano, referente Puglia – tuttavia parliamo di una località ricca di storia e curiosità». Con particolare riferimento al tracciato che va da Piazza del Popolo al centro cittadino. Un percorso di circa 2 ore per scoprire e riscoprire Alberobello. Soddisfazione esprime GTI, per voce di Palmisano: «Siamo contenti di poter collaborare con la Pro Loco per garantire un servizio professionale». Partenza sabato 7, alle 18, con replica (stesso orario), il 14, 21 e 28 agosto.