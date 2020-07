Grotte di Castellana, finanziato importante studio

Stagione avviata positivamente. Sabato 18 luglio nuovo appuntamento con Speleonight

CASTELLANA GROTTE (BA) – C’è il contributo finanziario delle Grotte di Castellana (Ba), insieme a quello della Federazione Speleologica Pugliese, dietro lo studio pubblicato su Nature Ecology & Evolution con il titolo “Speleothem record attests to stable environmental conditions during Neanderthal–modern human turnover in southernItaly”.

Si tratta di una ricerca di un gruppo guidato da studiosi dell’Università di Bologna, a cui hanno partecipato anche esperti dell’Università di Innsbruck (Austria), dell’Università di Melbourne (Australia) e della Xi’an Jiaotong University (Cina), che ha stabilito che l’estinzione dell’Uomo di Neanderthal nell’area del Mediterraneo occidentale non sia stata causata dai cambiamenti climatici, ma probabilmente dalle tecnologie di caccia più avanzate utilizzate dall’Homo sapiens. Questa la conclusione tracciata dal gruppo di ricerca, che è riuscito ad ottenere una dettagliata ricostruzione paleoclimatica dell’ultima era glaciale analizzando una serie di stalagmiti prelevate da alcune grotte pugliesi, fra le quali una stalagmite in particolare, campionata nella grotta di Pozzo Cucù, nell’area di Castellana Grotte, ha permesso di ottenere informazioni rilevanti. Lo studio si è concentrato sull’altipiano carsico delle Murge, dove neandertaliani e Homo sapiens hanno convissuto per almeno tremila anni, da circa 45.000 a 42.000 anni fa. Un periodo durante il quale secondo i ricercatori i dati estratti dalle stalagmiti non mostrano cambiamenti climatici significativi. Le analisi degli studiosi hanno mostrato che le stalagmiti pugliesi sono state caratterizzate da una deposizione continua durante tutto l’ultimo ciclo glaciale, ed anche nei cicli glaciali precedenti. Questo significa che nel corso dei millenni considerati non c’è stata nessuna drastica variazione climatica: secondo lo studio, infatti, un calo significativo delle precipitazioni piovose avrebbe causato uno stop nella formazione delle stalagmiti.

“Siamo fieri di vedere associato il nome delle Grotte di Castellana ad una scoperta così significativa e rilevante. Le grotte non sono solo luoghi misteriosi e affascinanti, ma anche fonte di studio e conoscenza” – ha affermato il presidente Victor Casulli, che insieme al vicepresidente Francesco Manghisi e alla consigliera Maria Lacasella compone il Consiglio di Amministrazione della Grotte di Castellana srl.

Continuano intanto ad attirare turisti le visite guidate alle Grotte di Castellana, uno degli attrattori turistici più importanti di Puglia, e viste le molte richieste ricevute e il successo del primo appuntamento dopo il lockdown della visita Speleonight, sabato 18 luglio (incontro ore 19:30, partenza ore 20:00) si ripeterà l’esclusiva visita delle grotte con la guida degli speleologi del Gruppo Puglia Grotte, esperienza notturna che mostra un volto diverso del sito carsico ai visitatori che, muniti di caschetto e luce, percorrono tutto l’itinerario fino alla Grotta Bianca a luci spente, con un tratto alternativo al percorso turistico. Speleonight è prenotabile scrivendo a segreteria@grottedicastellana.it o telefonando a 080.4998211.

Le Grotte di Castellana sono inoltre visitabili ogni giorno nei seguenti orari: visita completa (itinerario di circa 3 chilometri che conduce alla Grotte Bianca e della durata di 100 minuti) in lingua italiana alle ore 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00 e 17:00; visita completa in lingua inglese alle ore 10:00, 12:00, 15:00 e 17:00; visita parziale (itinerario di circa 1 chilometro da percorrere in 50 minuti) in lingua italiana alle ore 10:30, 11:30, 13:00, 14:30, 15:30 e 18:00. Possibilità di prenotare visite anche in tedesco e in francese.

I biglietti per le visite guidate possono essere acquistati on line sul circuito TicketOne o presso i rivenditori autorizzati, fino alla mezzanotte del giorno prima del tour desiderato, o direttamente presso la biglietteria delle Grotte di Castellana. Informazioni telefonando al numero 080.4998221 o scrivendo a segreteria@grottedicastellana.it. Ulteriori informazioni sulle Grotte di Castellana sono disponibili anche sui canali social ufficiali e sul sito www.grottedicastellana.it.