Grotte di Castellana, bene il mese di luglio

Numeri positivi per le visite, per Speleonight e per il ritorno di Hell in the Cave

CASTELLANA GROTTE (BA) – Una partenza dopo il lockdown che lascia ben sperare per il resto della stagione estiva quella delle Grotte di Castellana, che dopo aver registrato ottimi numeri nei primissimi giorni dopo la riapertura di venerdì 26 giugno, chiudono più che positivamente anche il mese di luglio.

22.445 i turisti che dal 1° al 31 luglio hanno voluto visitare il sito carsico, tra i principali attrattori turistici della Puglia, ai quali si aggiungono numeri molto elevati e grande interesse per la speciale visita guidata Speleonight, per la quale il calendario previsto per luglio e agosto si è arricchito anche di richieste di gruppi fuori programma. Fra i visitatori di luglio, anche molti giornalisti e influencer, che non hanno perso l’occasione di condividere la bellezza delle grotte sui canali social.

“Siamo molto soddisfatti dei numeri registrati fino a questo momento – ha commentato il presidente della Grotte di Castellana srl, Victor Casulli, anche a nome del Consiglio d’Amministrazione composto dal vice presidente Francesco Manghisi e dalla consigliera Maria Lacasella – Quelli di questi giorni sono numeri che per ovvie ragioni non sono paragonabili a quelli degli anni precedenti, ma nonostante le restrizioni e il rallentamento generale del flusso turistico, in particolare dall’estero, siamo felici che tanti turisti non abbiano voluto perdere l’occasione di ammirare le nostre meravigliose grotte. Non ci si aspettava un risultato così brillante e tutto fa ben sperare per un mese di agosto anche migliore. A nome dell’intero CdA, mi sento di ringraziare tutto il personale di Grotte di Castellana srl che sta lavorando per far funzionare tutto al meglio, nonostante le limitazioni causate dal Coronavirus, e quotidianamente si impegna affinché gli utenti possano sentirsi sicuri e soddisfatti della loro permanenza alle Grotte di Castellana“.

Ottimo riscontro di pubblico anche per Hell in the Cave, tornato in scena con ben due sold out consecutivi sabato 25 luglio e sabato 1 agosto, e che viste le tante richieste replicherà ancora per cinque appuntamenti fino a fine agosto (8, 13, 16, 22 e 29).

Ulteriori informazioni sulle Grotte di Castellana sono disponibili anche sui canali social ufficiali e sul sito www.grottedicastellana.it.