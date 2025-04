“Giovannin senza parole” in scena domani a Brindisi

Al Teatro Impero ultimo spettacolo della rassegna di teatro per famiglie “Tutte le storie del mondo”

BRINDISI – Domani, domenica 13 aprile alle 17:30 al Teatro Impero (non al Teatro Don Bosco, come annunciato in precedenza) di Brindisi la terza edizione della rassegna di teatro per famiglie Tutte le storie del mondo si conclude con “Giovannin senza parole” del Crest di Taranto, spettacolo con Nicolò Antioco Ximenes, Catia Caramia, Nicolò Toschi (autore anche delle musiche) e Andrea Bettaglio, che firma regia e scene (dai 5 anni). Esiste un paese, dove la prima grande regola è obbedire agli ordini del suo Capo, padrone anche della grande officina delle parole, che corregge a proprio piacimento.

Questo è un grande giorno, il Capo ha deciso di fare un discorso ai suoi sudditi. Quali nuove regole li attendono? Ma l’imprevisto, si sa, è in agguato anche quando gli ordini sembrano regolare a perfezione ogni cosa. Infatti, un giorno arriva nel paese un giovane, che le regole non sa.

«La storia che mettiamo in scena è un apologo buffo pensato per i ragazzi e per i ragazzi che siamo stati. Affrontiamo il tema delicato dell’esercizio della forza attraverso la parola, osservandolo con gli occhi innocenti di un ragazzo che, grazie ai suoi “errori”, trasformerà l’intero paese », sottolineano dal Crest. «Perché, si sa, che gli errori sono solo un tentativo di fare quello che non si sa. Il lavoro d’attore si mescola al lavoro sul clown, alla manipolazione di oggetti e alla musica dal vivo, per accompagnare con leggerezza questa sorta di viaggio dal buio alla luce, restituendo ai personaggi e al loro sogno di libertà la dolcezza scanzonata del clown».

Tutte le storie del mondo è ideata e organizzata da Factory Compagnia Transadriatica, Meridiani Perduti e Inti|Luigi D’Elia, nell’ambito della rete Teatri del Nord Salento, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Brindisi, Fondazione Nuovo Teatro Verdi, Mediaporto e Ministero dei sogni. Ingresso 6 euro. Info e prenotazioni 3387733796 – 3494490606.