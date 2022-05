Gallipoli, dal 24 giugno al 30 settembre 2022 la mostra dedicata a Banksy

Al Museo Diocesano “Mons. Vittorio Fusco” Early artist known as Banksy 2002-2007 Prints selection, a cura di Stefano Antonelli e Gianluca Marziani

GALLIPOLI – Dal 24 giugno al 30 settembre 2022, negli spazi del Museo Diocesano di Gallipoli “Mons. Vittorio Fusco”, Banksy sarà in mostra con le sue opere più famose ed enigmatiche: immagini e forme di inaudita potenza etica, evocativa e tematica. Nella sede dell’antico Seminario, attiguo alla concattedrale di Sant’Agata, nel cuore del centro storico di Gallipoli, il Museo Diocesano accoglierà una selezione di serigrafie realizzate dall’artista tra il 2002 e il 2007. Si tratta di immagini tra le più conosciute e simboliche, quelle che hanno decretato il successo planetario di un artista tra i più complessi, geniali e intuitivi del nostro secolo.

In esposizione anche due vere e proprie icone della produzione dell’artista britannico, ormai conosciute e amate in tutto il mondo per il tratto artistico immediato e per i potenti messaggi sociali: Girl with Balloon, serigrafia su carta del 2004-05, che nel 2017 è stata votata in un sondaggio come l’opera più amata dai britannici e Love is in the Air, un lavoro su carta che riproduce su fondo rosso lo stencil apparso per la prima volta nel 2003 a Gerusalemme, raffigurante un giovane che lancia un mazzo di fiori.

Il Sindaco Stefano Minerva: “Gallipoli apre le porte ad una mostra che affascina e incuriosisce tutte le fasce d’età. Il Museo Diocesano incontra il mondo della street art, quello dell’arte contemporanea a cielo aperto: un connubio che, siamo sicuri, sarà vincente in questa nuova stagione estiva in cui la città splenderà più che mai”.

Questa mostra è l’esito di un progetto scientifico, analitico e critico indipendente. L’artista conosciuto come Banksy non è coinvolto nel progetto espositivo, pur essendone stato informato.

EARLY ARTIST KNOWN AS BANKSY

2002-2007 PRINTS SELECTION

a cura di Stefano Antonelli e Gianluca Marziani

Prodotta e organizzata da S.I.A. srl e MetaMorfosi Eventi

promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Gallipoli

dalla Diocesi di Nardò-Gallipoli

e dal Museo Diocesano – Sezione di Gallipoli

in collaborazione con Mostre Lab e Wall Drawings