Foggia, concerto di “Deborah Moncrief & New Millennium Gospel Singers”

Il Christmas Gospel Concert si terrà il 22 dicembre in Piazza Cesare Battisti

FOGGIA – Il Natale, a Foggia, è anche suggestivo Gospel con alcuni dei più grandi interpreti internazionali. Venerdì 22 dicembre, alle 19.30, in Piazza Cesare Battisti si esibirà il noto gruppo “Deborah Moncrief & New Millennium Gospel Singers”.

Il Christmas Gospel Concert conquisterà gli spettatori per i brani proposti e per l’incredibile accostamento di voci e timbri dalle sfumature profonde. Accanto agli arrangiamenti più moderni del gospel contemporaneo non mancheranno i temi tradizionali nelle sue versioni più amate dal grande pubblico. Un blend di musica coinvolgente ed emozionante che arriverà dritto al cuore dell’ascoltatore coinvolto in un dialogo interattivo sin dai primi brani.

La serata, ad ingresso libero, sarà condotta da Massimo Giampiero Marsico.

Nato nel 2000 per festeggiare il Nuovo Millennio, il gruppo è stato formato dal genio del Reverendo Keith Moncrief già creatore e leader di gruppi di fama mondiale ed è capitanato da una delle migliori interpreti della musica gospel contemporanea, Deborah Moncrief.

L’evento rientra nel cartellone delle iniziative allestite per allietare le festività natalizie promosse dall’Amministrazione comunale di Foggia, nella persona della sindaca Maria Aida Episcopo, e si svolge in collaborazione con la Regione Puglia, il Servizio Cultura e Spettacolo del Comune di Foggia, il Teatro “Umberto Giordano” e l’Associazione musicale “Suoni del Sud” presieduta da Libera Granatiero.

In caso di pioggia, il concerto si terrà al Teatro Giordano con posti disponibili fino a esaurimento.