Fiera del Levante 2025, gli appuntamenti nel padiglione del Comune di Bari

La Fiera del Levante si svolgerà dal 13 al 21 settembre 2025 con un ricchissimo programma di eventi gratuiti; il padiglione del Comune di Bari propone il progetto “Futuro: la specialità della Casa”

BARI – L’88esima Campionaria Internazionale della Fiera del Levante si svolgerà dal 13 al 21 settembre 2025 con un ricchissimo programma di eventi gratuiti dedicati a tutti i visitatori. Quest’anno il tema è “Soffia a Levante. La pace costruisce ponti, il commercio li attraversa”, una visione che in particolare mette al centro la forza del dialogo e l’importanza degli scambi internazionali, in un momento storico in cui costruire connessioni è più che mai necessario.

L’orario d’apertura del quartiere fieristico per l’area espositiva sarà sabato 13 settembre dalle 12.00 alle 20.30 e dal 14 al 21 settembre dalle 10.30 alle 20.30. In occasione degli eventi programmati l’area dedicata (area 47 ovest) chiuderà alle 24.00.

Ogni sera, il quartiere fieristico si accende alle ore 21.00 con:

• Spettacoli live

• DJ set

• Performance artistiche

• Animazione itinerante

• Ospiti speciali e sorprese

“Futuro: la specialità della Casa”

In occasione dell’88ª Campionaria internazionale della Fiera del Levante, il Comune di Bari organizza nel proprio padiglione il programma dal titolo “Futuro: la specialità della Casa”. Lo stesso poi per un’intera settimana porterà al centro del quartiere fieristico i temi dell’innovazione tecnologica, della creatività imprenditoriale e delle nuove traiettorie di sviluppo economico e sociale.

La Fiera del Levante 2025, che si conferma tra i più importanti appuntamenti fieristici del Mediterraneo, quest’anno pone particolare attenzione a sostenibilità, internazionalizzazione e nuove tecnologie. In questo scenario quindi il padiglione del Comune diventa uno spazio aperto alla contaminazione tra startup, imprese, istituzioni, investitori e cittadini, ospitando convegni, workshop, incontri e performance.

Il programma degli appuntamenti è promosso nell’ambito del progetto “Casa delle Tecnologie Emergenti di Bari”, il laboratorio urbano per l’innovazione e la sperimentazione finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), che sostiene lo sviluppo di nuovi ecosistemi tecnologici e imprenditoriali a livello nazionale.

Dichiarazioni

“Il padiglione del Comune in questa nuova edizione della Fiera del Levante vuol essere lo specchio di una città che innova, attrae talenti e investimenti e che per giunta intende aprirsi sempre più all’Europa e al Mediterraneo – commenta il sindaco di Bari Vito Leccese -. Con questo programma intendiamo dare spazio e voce alle nuove generazioni di imprese e professionisti che stanno già costruendo il futuro della nostra comunità”.

“Con il progetto Casa delle Tecnologie Emergenti Bari stiamo costruendo un vero e proprio ecosistema di innovazione, capace di connettere startup, ricerca, grandi imprese e istituzioni – prosegue l’assessore alle Sviluppo locale Pietro Petruzzelli -. La partecipazione alla Fiera del Levante è dunque l’occasione per mostrare al grande pubblico il lavoro che stiamo portando avanti con il sostegno del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il contributo di tanti partner nazionali e internazionali. Bari vuole essere protagonista in settori strategici come la space economy, la transizione digitale, il gaming e le nuove frontiere del benessere, creando opportunità concrete di crescita e occupazione per i giovani e per l’intero territorio”.

Di seguito nel dettaglio il calendario degli appuntamenti in programma:

14 settembre

Moda e Innovazione

· ore 10.30 – incontro con startup/PMI del settore tessile

· ore 15.30 – convegno “Moda a impatto zero la Rivoluzione Parte dal Sud”

15 settembre

Tecnologia in Orbita

· ore 10.30 – Incontro con i partner della Casa delle Tecnologie Emergenti e della Casa del Made in Italy di Bari

· ore 15 – convegno “Le nuove frontiere tecnologiche della Space economy. Sfide e opportunità per il settore aerospaziale”

16 settembre

Boost your Startup

· ore 10.30-12.30 – pitch presentation workshop con CTE Bari, MIMIT, Deloitte Italia, Boost Innovation Hub – Binp, Agenzia Ice, Intesa San Paolo, Tondo, Puglia Sviluppo, Cassa Depositi e Prestiti Vc

· ore 14.30-15 Coffee break

· ore 15-17 – coffee seminar su “Fondi di investimento e Venture Capital” con la partecipazione di MIMIT, Puglia Sviluppo, Boosting Innovation in Poliba – BINP , Intesa San Paolo, Tondo, Cassa Depositi e Prestiti Vc

17 settembre

Tecnologia al servizio del Benessere

· ore 10.30-18 – incontro con startup del settore One Health e cura della persona

18 settembre

Game Factory

· ore 10.30-18 – incontro con startup del settore gaming

20 settembre

· ore 10.30-12.30 – concerto a cura di GR Amplifiers con Niky Belviso al basso e Francesco Valente alla chitarra.

Il padiglione del Comune inoltre sarà aperto al pubblico per tutta la durata della Campionaria, con ingresso libero a incontri e workshop fino a esaurimento dei posti.