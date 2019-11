FiAiP a Bari: l’agente immobiliare e l’attività di rilievo sociale con Emiliano e Capone

Contro gli abusivi a favore del turismo pugliese

BARI – Contare su di un garante che tuteli la trattativa quando si compra casa. Riuscire ad individuare gli abusivi, essere informati sulle nuove normative in materia, saper cogliere le opportunità e i vantaggi fiscali per evitare di spendere cifre inutili. Una serie di argomenti di stretta attualità al centro della tappa pugliese del tour informativo nazionale della FiAiP – Federazione italiana Agenti immobiliari Professionali che riunirà esperti del settore, istituzioni, operatori e consumatori.

Da venditore a consulente famigliare, per un ruolo che aumenta la sua rilevanza sociale. Professionisti da tutta Italia si danno appuntamento al convegno “Riforma della professione dell’agente immobiliare – un nuovo modello di agenzia immobiliare” che si terrà martedì 19 novembre dalle ore 15:00 alle 19:30 nell’hotel Parco dei Principi in via Vito Vasile, 6 a Bari.

A pochi giorni dal suo intervento in Senato, il presidente nazionale di FiAiP Gian Battista Baccarini accoglierà il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e l’assessore regionale al turismo Loredana Capone. Ad introdurre i lavori Agata Contursi, presidente FiAiP Puglia.

Dagli appartamenti, ai locali per i negozi, alle strutture turistiche, i riflessi delle normative europee hanno allargato le funzioni dell’agente immobiliare. Oggi non è solo un venditore, ma una figura che tutela tutta la trattativa, fornisce consulenza fiscale, informa e suggerisce la strada migliore da percorrere alle parti coinvolte, certifica la bontà di tutto il procedimento. E soprattutto garantisce la regolarità delle molteplici procedure necessarie all’acquisto o alla vendita di un immobile.

«Da tarantina non posso non intervenire sul momento che sta vivendo la città, anche in merito al deprezzamento degli immobili di alcuni quartieri – commenta il presidente regionale FiAiP Agata Contursi – e la figura professionale dell’agente può seguire venditore e acquirente nella maniera giusta, informare su tutti gli adempimenti da osservare e valutare insieme la giusta mediazione».

Con i rappresentanti della Regione Puglia sarà occasione per puntare l’attenzione sull’immenso patrimonio immobiliare turistico presente sul territorio. E anche in questo caso si parlerà di legalità nelle procedure di vendita di casa e appartamenti sempre più richiesti da visitatori e turisti. Durante il convegno sarà inoltre disponibile un vero e proprio corner informativo per acquisire indicazioni utili, suggerimenti, rivolto a tutti i partecipanti e a tutti gli agenti immobiliari che volessero approfondire le tematiche trattate.

L’evento è organizzato dalla FiAiP con il sostegno di Auxilia Finance e MLS Fiaip. Patrocinio Regione Puglia.