“Festival delle Radici”, il 25 e 26 gennaio a Coversano

Gastronomia, musica, artigianato, convegni ed esperienze nel borgo antico per celebrare le tradizioni culturali locali e preservare il dialetto

CONVERSANO (BA) – Celebrare le tradizioni culturali locali e natalizie attraverso l’utilizzo del dialetto conversanese, nell’ottica di preservarlo, attraverso la messa in scena di storie, proverbi, canzoni, rigorosamente nella loro lingua originale: è questo il principale obiettivo del “Festival delle Radici – Storie, Proverbie e Canzoune de Cumbersene!”, progetto culturale che si svolgerà nel centro storico di Conversano (Ba) nei giorni 25 e 26 gennaio 2025.

Due giorni che si trasformeranno in un vero e proprio viaggio nel tempo alla riscoperta delle radici locali, nelle piazze principali della città di Conversano, fra i vicoli e le stradine del borgo antico. Fulcro del festival sarà piazza XX Settembre, che a partire dalle ore 17:30 diventerà la “Piazza degli Antichi Sapori”, dove sarà possibile gustare le antiche ricette locali che si tramandano nei secoli: “u Cazoune de Cepodde”, “la Brascioule”, i “Recchietedde”, “i Carteddete”, “i Pettele”, “u Terroune”, la “Fcazz”, “l’Ugghie” e “u Mir”.

Mentre le corti, le cantinole e le piazzette del centro storico saranno adibite a piccoli teatri a cielo aperto, dove potersi immergere in storie, proverbi e danze popolari tradizionali e allo stesso tempo riscoprire gli antichi mestieri ormai, purtroppo, quasi dimenticati. Entrambe le serate si concluderanno con uno speciale evento sul palco di piazza XX Settembre dalle ore 20:30: il 25 si potrà ballare con I Cipurrid – suoni e danze della tradizione popolare, mentre il 26 ci sarà da divertirsi con lo spettacolo di cabaret di Gianni Ciardo in “Sopra alla Nonna”.

Non mancheranno nel corso del festival alcuni momenti culturali di approfondimento, come i laboratori gastronomici, quelli dedicati alle decorazioni natalizie e quelli sulle danze popolari, ma anche i convegni. In particolare, sabato 25 gennaio la Sala Giunta del Municipio di Conversano ospiterà il convegno “La Banda tra Passato, Presente e Futuro – cenni storici, testimonianze e prospettive”.

Ad introdurre sarà Gabriele Corianò della “Core Live Show”, organizzatore del Festival delle Radici 2025; interverranno per i saluti istituzionali Giuseppe Lovascio, Sindaco della città di Conversano, e Caterina Sportelli, Assessore al Turismo della città di Conversano; relatori saranno: Lucia Parchitelli, Consigliera Regionale e Presidente della Commissione Cultura, Formazione e Lavoro Regione Puglia, Angelo Schirinzi, Direttore della Grande Orchestra “G. Ligonzo” di Conversano, Antonio Lorusso, giornalista e Presidente dell’Associazione Culturale Giuseppe Piantoni, ⁠Mino Mincarone, Presidente Ass. Festa di Conversano.

Domenica 26 gennaio alle ore 17:30 la stessa sala ospiterà “Radici e Tradizioni – Impatto sul tessuto economico regionale e influenze positive sul comparto turistico pugliese” a cura di Confesercenti del Levante e Core Live Show. Al convegno, dopo l’introduzione di Corianò e i saluti del sindaco Lovascio e dell’assessore Sportelli, interverranno: Gianfranco Lopane, Assessore al Turismo Regione Puglia, Stefano Lacatena, Consigliere delegato alla pianificazione territoriale Regione Puglia, Monica Caradonna, conduttrice Rai ed esperta in enogastronomia e territorio, Pasquale Redavid, Presidente Gal Sud Est Barese, Francesco Fiore, Presidente Confesercenti del Levante, Antonello Magistà, coordinatore Fiepet Confesercenti del Levante – Pashà Ristorante, Roberto Benigno, coordinatore Fiba Confesercenti del Levante – Cala San Giovanni.

Il programma dell’evento, pensato nell’ottica di una proposta esperienziale lenta e sostenibile, permetterà agli avventori di conoscere e di approfondire le peculiarità della città di Conversano e del territorio circostante. Il Progetto è vincitore dell’avviso pubblico “Prodotti turistici a tema festività natalizie”, nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) Puglia 2014-2020. Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche, in attuazione del Piano Strategico del Turismo “Puglia365” e del progetto “Prodotto Turistico”, approvato con D.D.G. n. 329 del 22/08/2024, in continuità con le scelte strategiche del Piano Strategico Puglia365, indetto da ARET Puglia Promozione – Agenzia Regionale del Turismo – Regione Puglia. Il festival è patrocinato dal Comune di Conversano.

Le visite guidate

Con l’obiettivo di promuovere la cultura locale e le tradizioni e nell’ottica di valorizzare la sinergia sul territorio, il festival sarà arricchito anche di alcune visite guidate. Sabato 25 gennaio alle ore 9:30 meta del tour sarà Putignano, il suo Centro Storico, la Chiesa matrice di San Pietro con opere di Stefano da Putignano e i laboratori sulla cartapesta e la degustazione della Farinella; alle ore 16:00, invece, la visita riguarderà Castellana Grotte, il suo borgo antico, la Chiesa di San Francesco d’Assisi con le sculture di fra Luca Principino, la Porta delle Olive, degustazione in frantoio e assaggio della tradizionale Impanata.

Domenica 26 gennaio alle ore 16:00 si partirà per la visita guidata di Conversano, del suo Borgo Antico, con tappa presso il Laboratorio di Luminarie Artistiche e un Laboratorio Artigianale.

I partecipanti alle visite guidate potranno prendere parte anche ai convegni e laboratori inseriti nel programma dell’evento. I tour sono dedicati a operatori turistici e stakeholder, con possibilità di prenotarsi telefonando al 331.6385582.

PROGRAMMA

Sabato 25 gennaio 2025

Ore 9:30 – Visita Guidata Putignano

Ore 16:00 – Visita Guidata Castellana Grotte

Dalle ore 17:30

· LABORATORIO DI DECORAZIONI NATALIZIE (Piazza XX Settembre – Fronte Arco della Gabella);

· LABORATORIO DI DANZE POPOLARI PUGLIESI: danze frenetiche con componenti magiche e terapeutiche. Grazie ai nostri esperti ballerini, gli avventori scopriranno le origini e i segreti di queste danze e, insieme, si cimenteranno sulle note di Tarantelle, Pastorali, Pizziche e Tarante – (Corso Umberto I – nei pressi dell’Arco di Via Carelli);

· DEGUSTAZIONE PIATTI TIPICI NATALIZI CONVERSANESI e PUGLIESI all’interno della “Piazza degli Antichi Sapori” – (Piazza XX Settembre);

· STORIE, PROVERBIE e CANZOUNE DE CUMBERSENE – Teatro in Vernacolo Conversanese dai testi del Prof. Mario Giannuzzi (Balconata Giannetta);

· BANCHI DEGLI ANTICHI MESTIERI – Didattica e Dimostrazioni di Artigiani dell’Antica Tradizione Pugliese (Corso Umberto I);

· CONVEGNO – La Banda tra Passato, Presente e Futuro – cenni storici, testimonianze e prospettive – convegno e approfondimento (Sala Giunta del Municipio);

Ore 20:30 – I Cipurrid – suoni e danze della tradizione popolare (Palco in Piazza XX Settembre);

Domenica 26 gennaio 2025

Ore 16:00 – Visita Guidata Conversano

Dalle ore 17:30

· LABORATORIO DI CASTAGNELLE E CARTELLATE: l’esperienza proposta vedrà coinvolta una blogger che farà scoprire le ricette tradizionali come torrone, cartellate e castagnelle; ingredienti a km 0 e racconti di come una volta si realizzavano faranno da cornice al laboratorio – a cura di Pro Loco Conversano (Piazza XX Settembre – Fronte Arco della Gabella);

· LABORATORIO DI DANZE POPOLARI PUGLIESI: danze frenetiche con componenti magiche e terapeutiche. Grazie ai nostri esperti ballerini, gli avventori scopriranno le origini e i segreti di queste danze e, insieme, si cimenteranno sulle note di Tarantelle, Pastorali, Pizziche e Tarante – (Corso Umberto I – nei pressi dell’Arco di Via Carelli);

· DEGUSTAZIONE PIATTI TIPICI CONVERSANESI e PUGLIESI all’interno della “Piazza degli Antichi Sapori” – (Piazza XX Settembre);

· STORIE, PROVERBIE e CANZOUNE DE CUMBERSENE – Teatro in Vernacolo Conversanese dai testi del Prof. Mario Giannuzzi (Balconata Giannetta);

· BANCHI DEGLI ANTICHI MESTIERI – Didattica e Dimostrazioni di Artigiani dell’Antica Tradizione Pugliese (Corso Umberto I);

· CONVEGNO – Radici e Tradizioni: Impatto sul tessuto economico regionale e influenze positive sul comparto turistico pugliese – a cura di Confesercenti del Levante (Sala Giunta del Municipio);

Ore 20:30 – Gianni Ciardo in “Sopra alla Nonna” – spettacolo di cabaret – (Palco in Piazza XX Settembre).