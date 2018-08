Festa del mare a Bari, gli appuntamenti di martedì 14 agosto

I dettagli

BARI – Doppio appuntamento a Bari, martedì 14 agosto, per la «Festa del Mare», rassegna di spettacoli promossa dalla Regione Puglia in collaborazione con Puglia Promozione e organizzata dal Teatro Pubblico Pugliese con la supervisione artistica del Comune di Bari che per due settimane animerà l’estate del capoluogo a cavallo di Ferragosto.

Sulla terrazza del Fortino Sant’Antonio , dove per tutta la durata della manifestazione si tiene il Bari Vinyl Connection , l’esposizione di dischi a cura di Summit Club Bari con selezioni musicali rigorosamente in vinile a partire dalle ore 19 sino alle 2 di notte , è in programma il set «Ok Cool!» di Vodkatheduck , al secolo Stefano Sperandii, un vinyl addicted appassionato di drum machine e synth analogici che non si definisce propriamente un dj, piuttosto un dispensatore di sound alla ricerca di vecchie sonorità del mondo e di nuove scene della musica elettronica.

In largo Cristoforo Colombo, a Santo Spirito, ore 21.30 , va in scena « U’ sponzalizzie» di Bartolomeo Sciacovelli, rielaborato e interpretato da Gianni Colajemma , brillante commedia che racconta in vernacolo, con la riscoperta di termini dialettali quasi del tutto dimenticati, il cerimoniale del tipico matrimonio meridionale.

La «Festa del Mare» andrà avanti tutti i giorni, sino al 24 agosto, e animerà Bari con un’offerta di spettacolo comprendente quasi quaranta appuntamenti, dislocati da nord a sud della città, da Santo Spirito a Torre a Mare, e toccherà spiagge, località balneari e luoghi del centro storico tra i più amati e frequentati dai baresi, che ogni sera avranno l’opportunità di trovare occasioni di svago e intrattenimento pensate anche per le tante presenze turistiche.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.